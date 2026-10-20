Des conducteurs continuent d'utiliser un pont effondré en 2023

En Grèce, un pont effondré suite à des inondations n'a toujours pas été réparé. Malgré cela, les conducteurs continuent d'emprunter cette structure dangereuse.

Le pont de Paleopirgos, situé dans la région de Thessalie en Grèce, a été officiellement déclaré effondré en 2023. Cependant, plusieurs années après, les conducteurs locaux n'ont pas cessé de l'utiliser. Bien que certaines parties du pont soient gravement endommagées et que sa section centrale soit affaissée presque au niveau de l'eau, certains automobilistes continuent de traverser cette voie.

En septembre 2023, la tempête « Daniel » a frappé la Grèce, la Bulgarie et la Turquie. Les fortes précipitations et les inondations historiques ont coûté la vie à des milliers de personnes et causé des milliards de dollars de dégâts. La catastrophe naturelle a également gravement endommagé des infrastructures essentielles.

La région grecque de Thessalie a été particulièrement touchée par la tempête. À cause des inondations, 79 ponts de la région sont devenus impraticables. Le pont de Paleopirgos figurait parmi les structures endommagées. Incapable de résister à la pression du courant, la partie centrale du pont s'est affaissée, entraînant l'effondrement de la structure.

Bien que le pont soit dans un état dangereux, les conducteurs continuent de le traverser.

Le pont de Paleopirgos relie les zones côtières des municipalités de Tempi et d'Agia. Il constitue donc un axe de transport important pour la population locale. Cependant, l'état actuel du pont est préoccupant : son centre s'est affaissé et la section centrale est inclinée à seulement quelques centimètres au-dessus de la rivière Pinios qui coule en dessous.

L'état de la structure soulève de sérieux doutes quant à sa sécurité. Malgré cela, certains conducteurs prennent le risque de continuer à emprunter le pont.

Selon les informations officielles, le pont de Paleopirgos est considéré comme effondré depuis 2023 et est fermé à la circulation. Pourtant, il est curieux de constater que le pont n'a pas été totalement bloqué et qu'aucun travail de réparation n'a été effectué. Par conséquent, les conducteurs qui ignorent les panneaux interdisant le passage pour des raisons de sécurité ont toujours accès à la structure.

Des images de drone montrent le passage dangereux.

Une vidéo filmée par drone par le journal Larissanet montre un Ford Ranger traversant le pont endommagé. Sur les images, on peut voir le véhicule avancer avec une extrême prudence, comme s'il franchissait des obstacles complexes, pour finalement atteindre l'autre côté du pont.

Selon les habitants, de nombreux conducteurs préfèrent utiliser cette route dangereuse. La raison principale est la longueur de l'itinéraire alternatif. Emprunter la déviation leur demande plus de temps et de carburant. C'est pourquoi certains automobilistes préfèrent traverser le pont effondré plutôt que de faire un long détour.

Cependant, le désir d'économiser du temps et du carburant ne supprime pas les risques liés à l'utilisation d'une structure endommagée. En raison de l'affaissement de la partie centrale et des graves dommages structurels, traverser ce pont représente un risque majeur pour les automobilistes.

Des touristes sont également dirigés vers le pont effondré.

Un autre aspect notable de la situation est que, selon des informations locales, certains touristes sont également orientés vers ce pont lors de leur trajet. Ce n'est qu'en s'approchant de la destination qu'ils remarquent les panneaux d'avertissement et comprennent que le passage est interdit. En conséquence, les touristes sont contraints de faire demi-tour ou de prendre le risque de traverser le pont dangereux.

La situation du pont de Paleopirgos montre à quel point il est crucial de restaurer les infrastructures essentielles et d'assurer la sécurité après des catastrophes naturelles. Le fait que les gens continuent d'utiliser une structure officiellement fermée, mais non bloquée et non réparée, aggrave encore le problème.