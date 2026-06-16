Binance pourrait perdre sa licence d'exploitation dans l'Union européenne

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Binance pourrait perdre sa licence d'exploitation dans l'Union européenne

Une nouvelle inattendue, provoquant de graves inquiétudes et d'importants débats dans le monde du marché crypto et des actifs numériques, vient de faire surface. Binance, la plus grande et la plus célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, risque de perdre totalement son droit de fournir des services officiels à ses millions de clients dans l'Union européenne à partir de juillet de cette année. Selon un rapport de l'agence Reuters, s'appuyant sur des sources fiables bien informées de la situation, la demande officielle déposée par le géant crypto pour obtenir la licence d'exploitation correspondante devrait être rejetée par les régulateurs européens.

Règles MiCA : nouveaux ordres sur le marché numérique européen

Conformément aux nouvelles exigences législatives strictes de l'Union européenne introduites pour réguler la circulation des crypto-actifs dans la zone économique du Vieux Continent, toutes les entreprises de cryptomonnaies doivent, d'ici la fin du mois de juin de cette année, pour continuer légalement leurs activités en Europe, MiCA (Markets in Crypto-Assets) obtenir une licence spéciale et cruciale nommée ainsi. Pour assurer la conformité à cette exigence, Binance a soumis ses documents au régulateur étatique de surveillance du marché grec. Cependant, les sources de Reuters indiquent que les autorités d'Athènes pourraient rejeter cette demande. Fait notable, l'agence n'a pas précisé les raisons réelles d'une telle décision négative et n'a pas révélé de détails.

Vous pouvez découvrir de plus près la situation actuelle autour de Binance et les positions officielles des parties via le tableau d'analyse économique et du marché crypto suivant :

Nouvelle législation réglementaire

Délai d'obtention de la licence

Organisme étatique où la demande a été déposée

Information interne de l'agence Reuters

Position officielle de l'organe de contrôle et de l'échange Binance

🇪🇺 MiCA


(Nouveau règlement de l'Union européenne sur les crypto-actifs)

D'ici la fin du mois de juin


(Délai strictement fixé)

Commission du marché du capital de Grèce


(Régulateur officiel d'Athènes)

La licence de service aux clients de l'UE pourrait être refusée à partir de juillet

Commission grecque : A refusé de commenter.


Direction de Binance : A déclaré que la demande est conforme aux exigences et qu'aucun refus officiel n'a été reçu.

Contradictions des parties : qui dit vrai ?

Face à cette situation controversée, la Commission du marché du capital de Grèce a pour l'instant strictement refusé de fournir tout commentaire officiel ou position structurelle aux médias. Cela renforce davantage les soupçons dans les coulisses.

De son côté, la direction de la plateforme Binance a rapidement communiqué sa position face à ces nouvelles inquiétantes. Les représentants de l'échange ont fermement souligné que, selon les informations internes dont dispose l'entreprise, le gouvernement grec a déjà conclu avec succès le processus d'examen de la demande. De plus, les documents ont été jugés pleinement conformes à toutes les exigences et conditions d'obtention de la licence MiCA. « Nous n'avons reçu aucune notification ou déclaration officielle de la part de la Grèce indiquant le contraire », affirme l'entreprise. Il semble donc que d'importantes batailles juridiques puissent se poursuivre dans l'industrie crypto jusqu'à l'automne.

Avis des analystes crypto :

Le marché européen est considéré comme l'une des zones les plus stratégiques et rentables pour cet échange. Si les problèmes entourant la licence MiCA deviennent réalité et que Binance est contrainte de quitter l'Europe, cela pourrait porter un coup sérieux aux cours des monnaies numériques et à l'activité globale des traders. Cependant, Binance semble pleinement prête à défendre son statut légal.

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les changements les plus spectaculaires du marché crypto mondial, les derniers processus techniques du système Binance et MiCA, ainsi que les nouvelles les plus rapides et fiables du monde financier mondial !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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