Un pont à 724 000 dollars manque de s'effondrer lors de son inauguration

·9·Monde

En Indonésie, l'inauguration d'un nouveau pont suspendu a failli se terminer par un incident inattendu.

L'incident s'est produit dans le village de Margachinta, dans le district de Pangandaran. Alors que le pont suspendu « Pongpet », dont la construction a coûté environ 724 000 dollars était officiellement inauguré, une situation dangereuse a été observée.

Des représentants des autorités locales, des militaires et d'autres invités assistaient à la cérémonie. Des dizaines de personnes sont montées simultanément sur le pont d'environ 60 mètres de long.

À ce moment-là, le câble de support du pont s'est détaché de son ancrage, faisant basculer brusquement l'ouvrage d'un côté. Cet événement inattendu a provoqué la panique parmi les personnes présentes sur le pont.

Les gens ont immédiatement tenté de descendre. Dans la précipitation, plusieurs personnes sont tombées et ont été légèrement blessées.

Il a été rapporté que la structure porteuse principale du pont n'a pas été endommagée, ce qui a évité l'effondrement total de l'ouvrage.

Le fait qu'un pont coûteux se retrouve dans un tel état avant même d'être pleinement opérationnel a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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