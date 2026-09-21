Il passe même sous la mer : l'immense pont chinois de 55 kilomètres (photos)

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Il passe même sous la mer : l'immense pont chinois de 55 kilomètres (photos)

Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao en Chine est l'un des plus grands projets d'infrastructure construits au-dessus de la mer. Avec une longueur totale de 55 kilomètres, ce système pont-tunnel relie les villes de Hong Kong, Zhuhai et Macao. Selon les données officielles, il s'agit du plus long système de passage maritime pont-tunnel au monde.

La longueur totale de 55 kilomètres de l'ouvrage comprend la voie de liaison de Hong Kong, le pont principal de 29,6 kilomètres et la voie de liaison de Zhuhai. Il est possible de parcourir les quelque 42 kilomètres séparant le port de Hong Kong des ports de Zhuhai et de Macao en environ 40 minutes en voiture.

L'un des aspects les plus remarquables du pont est qu'une partie passe sous la mer. Le système de pont principal comprend également un tunnel sous-marin de 6,7 kilomètres. Le tunnel a été construit sous le fond marin, sa partie la plus basse étant située à 46 mètres sous le niveau de la mer.

Île artificielle au milieu de la mer.'iy orolda joylashgan avtomobil yo‘li va tunnel kirishi.

Deux îles artificielles ont été construites pour relier le tunnel sous-marin au pont. Le tunnel est composé de 33 grands segments sous-marins, chaque segment standard mesurant 180 mètres de long, 38 mètres de large et 11 mètres de haut. Leur poids est d'environ 80 000 tonnes.

Long pont au-dessus de la mer, îles lointaines et vue sur la ville.

La partie principale du projet pont-tunnel a été initialement estimée à 38,1 milliards de yuans. Les coûts ont augmenté pendant la construction et le budget approuvé pour le pont principal a atteint environ 48,1 milliards de yuans. Le coût total du projet a finalement été d'environ 127 milliards de yuans, soit environ 19,1 milliards de dollars.

Pont courbe à plusieurs voies au-dessus de la mer et collines verdoyantes.

La construction du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao a nécessité des solutions d'ingénierie complexes. Son pont principal, ses îles artificielles et son tunnel sous-marin forment ensemble un immense système de transport reliant trois grandes régions par la mer.

Grand poste de contrôle et longue route sur le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao.
Pont Hong Kong-Zhuhai-MacaoTunnel sous-marinProjets d'infrastructure chinoisPorts de Zhuhai-MacaoIngénierie
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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