Un funambule du Daghestan surprend tout le monde en cuisinant du plov à 100 mètres de hauteur

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Un funambule du Daghestan surprend tout le monde en cuisinant du plov à 100 mètres de hauteur

Le funambule et entraîneur daghestanais Kamil Mamayev a préparé du plov dans une marmite à bord de la nacelle d'une montgolfière, à 100 mètres au-dessus du sol. Cette expérience insolite a été présentée le 10 octobre lors du Ve Festival international du plov, qui s'est tenu à l'écoparc d'Erpeli, au Daghestan. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux.

Selon Mamayev, il visait à travers cette performance à promouvoir plus largement l'art ancien du funambulisme et la culture du Daghestan. Les organisateurs ont présenté cette expérience comme un record de préparation de plov à 100 mètres d'altitude.

Le plov préparé lors de l'événement a été vendu 100 000 roubles lors d'une vente aux enchères caritative. L'acheteur, au lieu de garder le plat pour lui, l'a distribué gratuitement aux invités du festival.

Un funambule du Daghestan surprend tout le monde en cuisinant du plov à 100 mètres de hauteur
Kamil MamayevÉcoparc d'ErpeliVe Festival International du PlovRecordDaghestan
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