Un funambule du Daghestan surprend tout le monde en cuisinant du plov à 100 mètres de hauteur

Le funambule et entraîneur daghestanais Kamil Mamayev a préparé du plov dans une marmite à bord de la nacelle d'une montgolfière, à 100 mètres au-dessus du sol. Cette expérience insolite a été présentée le 10 octobre lors du Ve Festival international du plov, qui s'est tenu à l'écoparc d'Erpeli, au Daghestan. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux.

Selon Mamayev, il visait à travers cette performance à promouvoir plus largement l'art ancien du funambulisme et la culture du Daghestan. Les organisateurs ont présenté cette expérience comme un record de préparation de plov à 100 mètres d'altitude.

Le plov préparé lors de l'événement a été vendu 100 000 roubles lors d'une vente aux enchères caritative. L'acheteur, au lieu de garder le plat pour lui, l'a distribué gratuitement aux invités du festival.