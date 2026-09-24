Arman Tsarukyan, prétendant n°1 au titre des poids légers de l'UFC et l'une des plus grandes stars du MMA mondial, a publié un nouveau contenu créatif qui fait sensation sur les réseaux sociaux. Le 19 septembre, à Los Angeles (États-Unis), lors du tournoi majeur « UFC 331 », le combattant a remporté une victoire éclatante en mettant KO le dangereux puncheur brésilien Maurício Ruffy dès le premier round. Après ce succès, il a présenté son vlog gastronomique traditionnel. Sur son compte Instagram, Tsarukyan a consacré le dernier épisode de sa série sur la dégustation de plats nationaux à la célèbre cuisine ouzbèke.

Il était accompagné de la célèbre blogueuse et journaliste de MMA, Nina Drama : les stars ont savouré le plov national ouzbek, le pain tandir et la salade achichuk. Le plus remarquable est qu'ils ont tous deux choisi de manger le plov à la main, conformément à la tradition orientale, sans utiliser de couverts. Arman a laissé un commentaire sincère et humoristique sous sa vidéo : « Enfin, je peux manger de la vraie nourriture avec mes mains » accompagné du drapeau de l'Ouzbékistan et de symboles nationaux. En quelques heures, la vidéo a cumulé des millions de vues, recevant les éloges des fans ouzbeks.

Alors, à Los Angelesaprès ce KO, quelle sera la prochaine étape pour Tsarukyan ? Quand aura lieu l'affrontement pour la ceinture de champion contre Islam Makhachev ou Usman Nurmagomedov, et pourquoi la cuisine ouzbèke devient-elle le plat préféré des champions du monde ?

« Plov ouzbek, manger à la main et KO au 1er round » : 5 points clés de la vidéo de Tsarukyan

Points forts du post viral d'Arman Tsarukyan et de son récent succès sportif :

La cuisine ouzbèke validée : La star de l'élite de l'UFC a goûté dans son vlog la cuisine nationale ouzbèke : plov, pain et salades nationales ;

« Le plaisir de manger à la main » : Tsarukyan et Nina Drama ont suivi les traditions orientales en mangeant le plov à la main, l'athlète se réjouissant d'avoir « enfin mangé de la vraie nourriture » ;

Un duo célèbre avec Nina Drama : La star des médias Nina Drama, suivie par des millions d'abonnés, a participé à ce test gastronomique aux côtés d'Arman ;

Victoire éclair à l'UFC 331 : Le 19 septembre à Los Angeles, Tsarukyan a mis KO Maurício Ruffy dès le 1er round, consolidant ainsi son statut ;

Promotion de la marque nationale ouzbèke : La reconnaissance de la cuisine ouzbèke sur une plateforme mondiale par une star du MMA contribue grandement à la promotion du tourisme et de la culture nationale.

Arman Tsarukyan : Analyse du résultat du dernier combat et reportage gastronomique

Indicateurs du combat de Tsarukyan à Los Angeles et de son nouveau contenu sur les réseaux sociaux :

Critères et directions Combat réel à l'UFC 331 Vlog spécial sur la cuisine ouzbèke Date et lieu 19 septembre, Los Angeles (États-Unis) Période de repos après la victoire Format du combat / Événement Co-main event de l'UFC 331 Rubrique de dégustation de plats du monde Adversaire et partenaire Maurício Ruffy (Brésil) Nina Drama (journaliste/blogueuse UFC célèbre) Résultat enregistré Victoire de Tsarukyan par KO au 1er round Dégustation de plov, pain et plats nationaux à la main Évaluation donnée Prétendant n°1 incontesté de la division « Enfin, je peux manger de la vraie nourriture avec mes mains » Impact médiatique et audience Nouvelle victoire de haut niveau dans l'octogone Promotion mondiale de la culture et de la cuisine ouzbèkes

Expertise MMA et médias : Pourquoi cette vidéo de Tsarukyan est-elle devenue virale ?

Conclusions des commentateurs sportifs et des experts en marketing médiatique :

De « prédateur de l'octogone » à humain sincère : Le contraste psychologique entre le combattant dangereux qui a mis Ruffy au tapis au 1er round et l'homme simple mangeant avec ses mains autour d'une table crée une forte empathie chez les fans ;

La puissance phénoménale des plats ouzbeks : Les combattants professionnels ont besoin d'aliments de qualité et riches en calories après la perte de poids et les combats ; le plov est reconnu mondialement comme un plat idéal pour la récupération des athlètes ;

Le facteur Nina Drama et la viralité : Nina Drama est l'une des personnalités médiatiques les plus influentes du MMA ; sa dégustation du plov ouzbek a assuré une diffusion virale du contenu dans les segments occidentaux et orientaux ;

Prochaine étape vers la ceinture : Après le KO éclatant du 19 septembre, Tsarukyan termine son repos et entamera son camp d'entraînement pour le combat pour le titre mondial fin 2027 ou début 2028.

Les émotions sincères d'Arman Tsarukyan et son grand respect pour la cuisine ouzbèke ont montré une fois de plus que le sport ne connaît pas de frontières et que nos valeurs nationales sont appréciées à l'échelle mondiale.

Selon vous, que pensez-vous de la façon dont Arman Tsarukyan a savouré le plov ouzbek à la main ? Après sa victoire au 1er round contre Ruffy le 19 septembre, pourra-t-il remporter la ceinture de champion poids léger de l'UFC ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez ce reportage brûlant sur la cuisine ouzbèke avec tous les fans de MMA !