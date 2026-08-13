La «lutte» d’un jeune du Daghestan avec un ours fait trembler Internet (vidéo)

Apti Djamaldayev a publié sur sa page Facebook une vidéo montrant le temps passé avec son ours Balu : il joue avec lui, le prend dans ses bras, met son avant-bras dans sa gueule, tandis que l’ours le mord délicatement et qu’il crie de douleur, soutenu par les rires et les encouragements de ses amis.

À partir de ces informations et des scènes visibles sur les photos, rédige un article sur les comportements d’Apti Djamaldayev et de son ours dressé, ainsi que sur cette relation amicale entre l’homme et l’animal.

Apti Djamaldayev, originaire du Daghestan, a montré sur les réseaux sociaux des moments inhabituels passés avec son ours, qu’il appelle Balu. Dans la vidéo, il joue avec l’animal massif, le serre dans ses bras et va même jusqu’à placer son avant-bras dans sa gueule.

Le plus surprenant est que, même si l’ours semble mordre sa main, il donne l’impression de contrôler son geste. À un moment, Djamaldayev crie de douleur, tandis que les personnes présentes observent la scène en riant et en l’encourageant.

La «lutte» avec l’ours tourne à la plaisanterie

On voit Djamaldayev, vêtu de noir, face à l’ours et bouger comme s’il s’entraînait avec lui.

Alors que Balu se tient sur un gros morceau de bois, l’homme s’approche. Lorsque l’ours ouvre parfois grand la gueule et avance vers lui, Djamaldayev recule, puis revient à ses côtés.

Certaines scènes évoquent une véritable lutte. Mais l’homme prend ensuite l’ours dans ses bras, et l’animal ne semble pas adopter une attitude réellement agressive à son égard.

Cela donne l’impression qu’ils se connaissent et se sont habitués l’un à l’autre depuis longtemps.

Le moment le plus tendu : l’avant-bras dans la gueule de l’ours

Dans la séquence la plus marquante de la vidéo, Djamaldayev place sa main dans la gueule de Balu.

Alors que l’ours lui mord l’avant-bras, l’expression de l’homme change et on le voit crier de douleur. Malgré cela, aucune blessure grave n’est visible dans les images et la scène reprend rapidement une tournure comique.

Compte tenu de la puissance de la mâchoire d’un ours, ce geste paraît extrêmement dangereux vu de l’extérieur.

Dans les scènes suivantes, Balu pousse l’homme avec son corps et semble même le faire tomber au sol.

Il tombe, mais retourne auprès de l’ours

Dans un épisode, sous l’effet des mouvements de l’ours, Djamaldayev perd l’équilibre et se retrouve appuyé sur ses mains.

Balu se déplace alors derrière lui.

Cependant, dans la suite de la vidéo, on les voit de nouveau proches l’un de l’autre, Djamaldayev prenant l’ours dans ses bras.

C’est pourquoi la vidéo est perçue non pas comme une simple «confrontation entre un homme et un prédateur», mais comme une relation inhabituelle entre un homme et un animal habitués l’un à l’autre depuis longtemps.

Aussi dressé soit-il, l’ours reste un prédateur

Ce type de vidéo peut sembler intéressant, voire amusant. Mais il est absolument déconseillé de reproduire ces gestes.

L’ours est un animal sauvage très puissant, rapide et impossible à prévoir totalement. Même un ours habitué aux humains ou spécialement dressé peut causer de graves blessures par un simple mouvement instinctif.

Il serait également erroné de considérer la «morsure délicate» visible dans ces images comme un jeu sans danger entre l’homme et l’ours. Un seul mouvement puissant de l’animal peut avoir de lourdes conséquences pour une personne.

Pourquoi ces vidéos intéressent-elles des millions de personnes ?

Les relations qui ressemblent à une confiance mutuelle entre un homme et un animal prédateur suscitent toujours la curiosité.

Le contraste est particulièrement fort : d’un côté, un ours imposant et puissant ; de l’autre, un homme qui s’approche de lui sans crainte, le prend dans ses bras et lutte même avec lui.

Le fait que certains gestes de Balu donnent l’impression qu’il limite volontairement sa force rend la vidéo encore plus saisissante.

En même temps, ces images rappellent une vérité importante : aussi forte soit-elle, la confiance établie avec un animal sauvage ne doit jamais faire sous-estimer la puissance de la nature.

Cette «lutte» inhabituelle entre Apti Djamaldayev et Balu pourrait rejoindre les vidéos qui font à la fois rire et frissonner les internautes. En peu de temps, au moment de la préparation de l’article, la vidéo a été vue plus de 33 millions de fois a recueilli plus de 636 000 mentions «J’aime» et près de 8 000 partages, suscitant de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.

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