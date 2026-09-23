Une funambule française a marché sur un fil de 400 mètres à 186 mètres de hauteur

La célèbre funambule et artiste de cirque française Tatiana-Mosio Bongonga a réussi une nouvelle performance dangereuse et spectaculaire.

Le 20 septembre, à Loos-en-Gohelle en France, elle a traversé un fil de 400 mètres tendu entre les deux plus hauts terrils d'Europe, des collines artificielles formées par l'extraction du charbon. Le fil était situé à 186 mètres au-dessus du sol.

L'artiste de 42 ans a parcouru cette distance sans harnais de sécurité ni filet de protection. Sa performance a duré plus de 36 minutes.

Plus de 9 000 personnes, et selon certaines sources près de 10 000 spectateurs, ont assisté à ce spectacle extraordinaire. Après que Tatiana-Mosio Bongonga a atteint l'arrivée avec succès, le public l'a accueillie sous les applaudissements.

Cette performance a été organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, une idée que l'artiste avait eue en 2019.