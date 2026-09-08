Une attraction s'arrête en Angleterre, 27 personnes bloquées à 15 mètres de hauteur

Un incident dangereux s'est produit au parc d'attractions Pleasurewood Hills à Lowestoft, en Angleterre. À la suite de l'arrêt du grand huit nommé Wipeout sur les rails, 27 passagers sont restés bloqués à environ 15 mètres au-dessus du sol.

L'incident a eu lieu le 31 août vers 13h26. Les wagons de l'attraction se sont arrêtés à environ 15 mètres de hauteur, mais les passagers ne sont pas restés en position inversée.

Les services de secours et de lutte contre les incendies du Suffolk ont été mobilisés pour les opérations de sauvetage. Les spécialistes ont utilisé des équipements de sauvetage en hauteur, une échelle aérienne et une plateforme élévatrice à ciseaux pour faire descendre les passagers un par un.

Les 27 personnes ont été secourues en toute sécurité avant 16h05. Personne n'a été blessé lors de l'incident.

Wipeout est l'une des attractions majeures du parc Pleasurewood Hills.

La cause exacte de l'incident n'a pas encore été déterminée.