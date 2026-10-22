Messi devrait assister à un dîner officiel avec le roi et la reine d'Espagne

L'Argentin footballeur et octuple vainqueur du Ballon d'Or Lionel Messi assistera à un dîner officiel en présence du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne, selon le journal « Marca ».

La visite de Messi en Espagne est liée à la réception du prix Princesse des Asturies des sports 2026. Le joueur devrait arriver à Oviedo le 22 octobre.

Ce jour-là, il participera à une rencontre avec des écoliers, des jeunes et des fans au palais des sports d'Oviedo. Dans la soirée, il est prévu qu'il assiste à un dîner officiel avec la famille royale espagnole et d'autres lauréats du prix.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 23 octobre au théâtre Campoamor d'Oviedo. Messi sera récompensé par le prix Princesse des Asturies des sports. Ce prix est décerné au joueur pour ses succès sportifs et ses actions caritatives visant à soutenir l'éducation et l'accès aux soins médicaux pour les enfants dans le besoin.

Après la cérémonie, Messi devrait retourner aux États-Unis pour préparer le prochain match de l'« Inter Miami». Selon « Marca », l'équipe affrontera les New York Red Bulls le 25 octobre.