Remontada après 3-0 : l'Inter Miami concède un nul sensationnel à domicile
Le match phare de la 34e journée de la Major League Soccer (MLS) a été marqué par un véritable festival de buts et des rebondissements inattendus. L'Inter Miami, l'un des leaders du championnat, a concédé un match nul spectaculaire 3-3 à domicile face au Charlotte FC.
Le capitaine et star incontestée des Floridiens, Lionel Messi, a débuté la rencontre et a disputé l'intégralité des 90 minutes, sans toutefois parvenir à inscrire de but ni à délivrer de passe décisive cette fois-ci.
3-0 à la mi-temps et la remontada de Charlotte : Chronique du match
Bien que la rencontre ait commencé sous la domination totale des locaux, la physionomie du match a radicalement changé en seconde période :
La rafale des joueurs de Miami : Frey a ouvert le score dès la 14e minute, suivi par Luis Suárez qui a doublé la mise à la 33e. Juste avant la pause, à la 42e minute, Rodrigo de Paul a aggravé le score, portant le résultat à 3-0.
Le doublé d'Abada en 5 minutes : Revenu avec de meilleures intentions après la pause, Charlotte a relancé le suspense en seulement 5 minutes. Liel Abada a trouvé le chemin des filets aux 50e et 55e minutes, signant un doublé et réduisant le score à 3-2.
Le coup de massue à la 90e minute : En fin de match, les visiteurs ont tout tenté et ont arraché l'égalisation grâce à un but d'Aloko à la 90e minute, scellant le score final à 3-3.
Composition de l'Inter Miami et changements
Le staff technique a fait appel à plusieurs stars durant la rencontre :
Un onze de départ étoilé : L'équipe a débuté avec St. Clair, Casemiro, Sergio Reguilón, Rodrigo de Paul, Lionel Messi et Luis Suárez parmi les titulaires.
Changements tactiques et forcés : Dès la première période, Reguilón a dû céder sa place à Lujan à la 24e minute sur blessure. En seconde période, pour préserver le score, Mura, Bright, Galarza et Phillips sont entrés en jeu, mais cela n'a pas suffi à éviter la perte de la victoire.
Situation au classement
Après ce choc, les deux équipes se partagent les points :
L'Inter Miami à la 3e place : Avec un total de 60 points, le club de Miami occupe la 3e place du classement général. L'écart avec le leader, Nashville, est désormais de 17 points.
Charlotte dans le top 7 : Auteur d'une belle performance à l'extérieur, Charlotte compte désormais 54 points et se classe à la 7e place.
Commentaires 0
…