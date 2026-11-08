Remontada après 3-0 : l'Inter Miami concède un nul sensationnel à domicile

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Remontada après 3-0 : l'Inter Miami concède un nul sensationnel à domicile

Le match phare de la 34e journée de la Major League Soccer (MLS) a été marqué par un véritable festival de buts et des rebondissements inattendus. L'Inter Miami, l'un des leaders du championnat, a concédé un match nul spectaculaire 3-3 à domicile face au Charlotte FC.

Le capitaine et star incontestée des Floridiens, Lionel Messi, a débuté la rencontre et a disputé l'intégralité des 90 minutes, sans toutefois parvenir à inscrire de but ni à délivrer de passe décisive cette fois-ci.

3-0 à la mi-temps et la remontada de Charlotte : Chronique du match

Bien que la rencontre ait commencé sous la domination totale des locaux, la physionomie du match a radicalement changé en seconde période :

  • La rafale des joueurs de Miami : Frey a ouvert le score dès la 14e minute, suivi par Luis Suárez qui a doublé la mise à la 33e. Juste avant la pause, à la 42e minute, Rodrigo de Paul a aggravé le score, portant le résultat à 3-0.

  • Le doublé d'Abada en 5 minutes : Revenu avec de meilleures intentions après la pause, Charlotte a relancé le suspense en seulement 5 minutes. Liel Abada a trouvé le chemin des filets aux 50e et 55e minutes, signant un doublé et réduisant le score à 3-2.

  • Le coup de massue à la 90e minute : En fin de match, les visiteurs ont tout tenté et ont arraché l'égalisation grâce à un but d'Aloko à la 90e minute, scellant le score final à 3-3.

Composition de l'Inter Miami et changements

Le staff technique a fait appel à plusieurs stars durant la rencontre :

  • Un onze de départ étoilé : L'équipe a débuté avec St. Clair, Casemiro, Sergio Reguilón, Rodrigo de Paul, Lionel Messi et Luis Suárez parmi les titulaires.

  • Changements tactiques et forcés : Dès la première période, Reguilón a dû céder sa place à Lujan à la 24e minute sur blessure. En seconde période, pour préserver le score, Mura, Bright, Galarza et Phillips sont entrés en jeu, mais cela n'a pas suffi à éviter la perte de la victoire.

Situation au classement

Après ce choc, les deux équipes se partagent les points :

  • L'Inter Miami à la 3e place : Avec un total de 60 points, le club de Miami occupe la 3e place du classement général. L'écart avec le leader, Nashville, est désormais de 17 points.

  • Charlotte dans le top 7 : Auteur d'une belle performance à l'extérieur, Charlotte compte désormais 54 points et se classe à la 7e place.

Inter MiamiLionel MessiMLSCharlotteFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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