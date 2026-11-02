But et passe décisive de Messi : l'Inter Miami arrache une victoire cruciale à l'extérieur grâce à une remontada

Dans le choc de la 33e journée de la Major League Soccer (MLS), l'Inter Miamis'est imposé 2-1 sur le terrain de son rival, le New England, après avoir été mené au score.

Bien que la rencontre ait débuté sous la domination des hôtes, le génie de Lionel Messi, présent sur le terrain durant les 90 minutes, a offert le résultat escompté au club de Miami. La star argentine a inscrit un but et délivré une passe décisive, devenant ainsi le héros du match.

Le scénario du match : un tournant en seconde période

Si les deux équipes ont multiplié les offensives en première mi-temps, les moments clés se sont déroulés après la pause :

But des hôtes (53e minute) : Très actif en début de seconde période, le joueur du New England, Gazdag, a ouvert le score à la 53e minute — 1-0 ;

La réponse de Berterame (69e minute) : Après avoir concédé l'ouverture du score, les joueurs de Miami ont repris l'initiative et ont égalisé à la 69e minute sur une passe précise de Messi. Buteur : Berterame (1-1) ;

Le coup de grâce de Messi (83e minute) : À 7 minutes de la fin, Leo Messi a puni la défense adverse pour inscrire le but de la victoire, offrant 3 points précieux à l'Inter Miami — 1-2.

Situation au classement

Cette victoire a eu un impact significatif sur le classement de la ligue :

Inter Miami : Avec 59 points, l'équipe grimpe à la 3e place du classement général ;

New England : Stagnant à 58 points, les hôtes descendent à la 4e place ;

Course au titre : Le leader actuel du championnat, Nashville, compte 74 points, maintenant un écart de 15 points avec Miami.

Feuille de match officielle :

MLS. 33e journée

New England — Inter Miami 1-2

Date : 2 novembre

Buts : Gazdag 53 — Berterame 69, Messi 83.

Compositions :