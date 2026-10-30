La légende qui a battu les records de la MLS : les détails du transfert de Messi vers son club d'enfance

Aux «Inter Miami», le joueur huit fois lauréat du «Ballon d'Or» qui réécrit l'histoire du football outre-Atlantique, Lionel Messi pourrait retourner dans sa ville natale de Rosario à la fin de sa carrière.

Selon le journaliste Gonzalo Calvigioni, un accord pour le transfert de Messi vers son club d'enfance, les «Newell's Old Boys», n'a jamais semblé aussi réaliste. Ce transfert sensationnel est attendu pour janvier 2027.

«Jamais aussi proche» : le plan pour un retour à Rosario

Le journaliste de l'émission «Estadio 3», Gonzalo Calvigioni, a écrit à propos de ce transfert potentiel :

Informations d'initié : «Nous avons abordé ce sujet pour la première fois sur les ondes d'“Estadio 3” : Lionel Messi n'a jamais été aussi proche de rejoindre les “Newell's Old Boys” ! Il est fort probable que ce transfert se réalise en janvier 2027» ;

Rêve d'enfance : Messi a souligné à plusieurs reprises dans ses interviews qu'il rêvait de jouer professionnellement sous les couleurs de son premier club, les «Newell's Old Boys», avant de partir en Europe, et de terminer sa carrière en Argentine ;

Situation contractuelle : Le contrat actuel de l'attaquant avec l'«Inter Miami» court jusqu'à fin 2028, mais un accord mutuel pourrait donner le «feu vert» au transfert début 2027.

Révolution aux États-Unis : le record incroyable de Messi à Miami

Défendant les couleurs de l'équipe de David Beckham depuis l'été 2023, Leo a transformé l'«Inter Miami» en l'un des clubs les plus célèbres au monde, atteignant les jalons historiques suivants :

Meilleur buteur absolu du club : Avec 122 matchs officiels disputés pour l'équipe, il a marqué 106 buts et est devenu le meilleur buteur et passeur de l'histoire du club ;

Record sur une année : Au cours de la saison 2025, il a inscrit un total de 43 buts toutes compétitions confondues, établissant le record du joueur ayant marqué le plus de buts en une année civile dans l'histoire du club ;

Performances historiques en MLS : Record de passes décisives en un seul match ( 5 ) et de points «but+passe» ( 6 ) ; Il a atteint la barre des 100 actions décisives en saison régulière le plus rapidement, en seulement 64 matchs ; Seul joueur de l'histoire de la ligue à avoir inscrit un doublé lors de 5 matchs consécutifs ; Premier joueur à délivrer au moins 15 passes décisives lors de trois saisons consécutives ; Record absolu lors des play-offs 2025 avec 15 actions décisives (6 buts et 9 passes) en une seule saison ;

Distinctions individuelles : Élu MVP de la MLS deux fois consécutivement en 2024 et 2025, un résultat jamais vu dans l'histoire de la ligue. Il a également remporté le «Soulier d'Or» avec 29 buts lors de la saison régulière 2025 ;

Titres collectifs : Avec l'«Inter Miami», il a remporté tous les trophées possibles, dont la Leagues Cup, le Supporters' Shield, la MLS Cup, la Champions Cup et le titre de conférence Est.

Le retour de Messi à Rosario devrait être l'un des événements les plus passionnants et émouvants de l'année, non seulement pour le football argentin, mais pour le sport mondial.