Lionel Messi a racheté un club de deuxième division espagnole

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Lionel Messi a racheté un club de deuxième division espagnole

La star de l'Inter Miami, Lionel Messi, a officiellement acquis le club d'Eldense, qui évolue en deuxième division espagnole, élargissant ainsi ses activités dans le monde du football. Cet accord majeur marque une étape audacieuse pour le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, qui devient propriétaire d'un club professionnel en Espagne pour la première fois, bien que les approbations officielles et les réglementations en vigueur puissent poser quelques défis. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'achat a été officiellement annoncé par le club lui-même jeudi. Il s'agit de l'un des plus grands projets commerciaux hors terrain de la légende argentine de 39 ans. L'équipe, basée dans la province d'Alicante, appartenait auparavant au groupe d'investissement Grupo TH, qui détient des clubs en Colombie et en Suisse. Cette transaction marque le troisième changement de propriétaire pour le club d'Eldense en un an.

Détails de l'accord et étapes juridiques

Actuellement, cet achat est en attente de l'approbation officielle du Conseil supérieur des sports (CSD) espagnol. Une fois ce processus terminé, une ère nouvelle et ambitieuse débutera pour l'équipe de deuxième division espagnole. Il convient de noter qu'il s'agit du premier club de football professionnel que Lionel Messi achète en Espagne. Plus tôt cette année, il avait acquis le club de Cornellà, qui évolue en cinquième division, mais celui-ci avait un statut semi-professionnel.

Dans un communiqué, le club d'Eldense a exprimé son grand espoir suite à l'arrivée de son nouveau propriétaire célèbre. La direction du club est convaincue que l'arrivée de la légende argentine marquera un tournant dans le développement sportif, institutionnel et social de l'équipe. Le communiqué souligne que l'entrée de l'une des plus grandes figures de l'histoire du sport dans le football professionnel espagnol en tant que propriétaire marque le début d'un projet à long terme.

Histoire du club et projets futurs

Fondé en 1921, Eldense a passé la majeure partie de son histoire en dehors des deux premières divisions du football espagnol. L'équipe dispute ses matchs à domicile au modeste stade Estadio Nuevo Pepico Amat, situé à Elda et pouvant accueillir 5 776 spectateurs. Le nouveau projet mené par Messi vise à propulser cette équipe provinciale vers de nouveaux sommets.

Néanmoins, selon les experts, les restrictions réglementaires et les règles de propriété en vigueur dans le football espagnol pourraient jouer un rôle décisif dans la finalisation de l'accord. Ce n'est qu'après l'approbation du CSD que le nouvel investissement de Lionel Messi dans le football espagnol aura pleinement force de loi et que le destin futur de l'équipe sera scellé.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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