Légende du football mondial Lionel Messiet l'Inter Miamifont l'objet de nouvelles spéculations concernant son avenir. Bien que le contrat de la star argentine court jusqu'au 31 décembre 2028, des rumeurs suggèrent qu'il pourrait quitter le club à l'expiration de son bail ou même avant.

L'état d'esprit de l'attaquant de 39 ans, qui continue d'afficher des statistiques phénoménales, et l'ambiance dans le vestiaire du club sont au centre de l'attention des fans.

Rumeurs de vestiaire et état psychologique

Selon des informations d'initiés, les détails suivants sur les projets futurs de Leo Messi sont discutés au sein du club de Miami :

Décision de ne pas prolonger : Dans le vestiaire de l'Inter Miami, l'idée que le joueur argentin ne poursuivra pas l'aventure après 2028 a fait son chemin ;

Baisse de motivation : Ayant remporté tous les trophées du monde du football, y compris la Coupe du Monde, la star aurait perdu une partie de sa passion et de sa motivation pour le haut niveau ;

Perte personnelle douloureuse : Il est dit que Leo souffre énormément de la disparition récente de son père, et ce vide émotionnel affecte sérieusement ses projets professionnels.

Génie des statistiques : toujours inégalé sur le terrain

Malgré cette situation psychologique complexe, Lionel Messimaintient un taux d'efficacité impressionnant sur le terrain :

34 matchs et 44 points : Cette saison, Messi a disputé un total de 34 matchs sous le maillot de l'Inter Miami ;

29 buts et 15 passes décisives : L'attaquant a trouvé le chemin des filets à 29 reprises et a délivré 15 passes décisives à ses coéquipiers ;

Rôle stratégique au club : Le contrat actuel court jusqu'au 31 décembre 2028, et la direction ainsi que les supporters espèrent que son expérience continuera d'apporter des trophées au club pendant longtemps.

Pour l'instant, Messi n'a fait aucune déclaration officielle concernant ces rumeurs. S'il décide de quitter le club en 2028, cela marquera sans aucun doute la fin de la période la plus brillante et la plus réussie de l'histoire de l'Inter Miami.