Un kilo d'or épargné pour l'achat d'une maison jeté à la poubelle

Une famille vivant dans la ville de Bursa, en Turquie, a été confrontée à une situation inattendue et déplorable. De l'or précieux, accumulé pendant des années pour l'achat d'une maison, a été jeté aux ordures suite à une erreur momentanée.

Il s'avère que la maîtresse de maison, tout en faisant le ménage, a jeté à la poubelle un sachet contenant 1 kilogramme d'or, le prenant pour un déchet ordinaire. La valeur totale de cet or est estimée à 6,13 millions de livres turques, soit plus de 133 000 dollars.

Le chef de famille, Sedair Kurnaz, a déclaré que cet or avait été épargné pendant des années dans le but d'acheter une maison. Dès qu'ils ont réalisé la perte des objets précieux, ils ont immédiatement contacté la police et les services municipaux.

Pour l'instant, on ignore si le sachet a été emporté par le camion poubelle ou si quelqu'un l'a trouvé parmi les déchets. Par conséquent, les forces de l'ordre et les services concernés ont commencé à examiner les enregistrements des caméras de surveillance de la zone.

Actuellement, les recherches pour retrouver l'or perdu se poursuivent. La famille ne perd pas espoir de récupérer le fruit de nombreuses années de travail.