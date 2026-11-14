Au Japon, les laitues à l'effigie d'un acteur deviennent une tendance parmi les clients

Dans les supermarchés japonais, des laitues emballées dans des films transparents portant le portrait du célèbre acteur Tatsuya Fujiwara attirent l'attention des clients. Ce produit insolite ne se vend pas seulement rapidement en rayon, il suscite également de vifs débats sur les réseaux sociaux.

Habituellement, une personne qui se rend au supermarché pour faire ses courses ne s'attend pas à tomber sur le visage sérieux d'un acteur célèbre au milieu des légumes. Pourtant, pour les clients des supermarchés de Tokyo, une telle scène devient monnaie courante. Il s'agit de laitues vendues dans des emballages arborant le portrait du célèbre acteur japonais Tatsuya Fujiwara.

Ces derniers jours, les têtes de laitue enveloppées dans un film transparent représentant le visage de l'acteur se vendent rapidement dans les supermarchés de Tokyo. L'aspect inhabituel du produit a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux, où les photos sont devenues virales. Bien qu'il s'agisse de l'une de ces idées marketing inattendues typiques du Japon, elle ne cache pas une simple publicité, mais vise à résoudre un problème environnemental important.

Il s'avère que la laitue est l'un des produits de base les plus consommés dans la cuisine japonaise. Cependant, selon les statistiques, plus de 60 % des Japonais jettent ce légume à la poubelle en été. La raison principale est l'abondance de la récolte estivale et le flétrissement rapide dû aux températures élevées. En conséquence, malgré l'abondance sur le marché, une grande partie est jetée sans être consommée.

Afin de trouver une solution à ce problème et de réduire le gaspillage alimentaire, l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires japonaises, Ajinomoto, a établi un partenariat avec une coopérative de producteurs de légumes. Dans le cadre de ce projet, ils ont sollicité le célèbre acteur Tatsuya Fujiwara pour obtenir son accord afin d'apposer son portrait sur l'emballage du produit.

L'acteur a réagi à la proposition avec humour sur son compte X (anciennement Twitter) :

« On m'a demandé : "Les laitues sont en crise, pourriez-vous nous prêter votre visage temporairement ?" J'ai répondu : "Bien sûr". Résultat, je participe à un projet où mon visage est vraiment mis à contribution. Mais pourquoi moi ? Je vous attends au rayon légumes », a plaisanté Fujiwara.

Au début, personne ne savait quel serait le résultat de cette initiative. Cependant, dès que les photos des laitues avec le visage de l'acteur ont circulé sur Internet, l'objectif et l'efficacité marketing du projet sont devenus évidents. Cette publicité inattendue a instantanément attiré l'intérêt des clients. Les laitues qui auraient pu finir à la poubelle sont désormais rapidement achetées dans les rayons des supermarchés.

Ce mois-ci, une quantité limitée de laitues avec le portrait de Tatsuya Fujiwara — soit 10 000 unités au total — a été mise en vente. Leur popularité rapide auprès des clients a prouvé le succès de cette idée.

Il est intéressant de noter que ces simples laitues à l'effigie de l'acteur célèbre ont non seulement attiré l'attention des gens, mais ont également sensibilisé le public à un problème grave comme le gaspillage alimentaire. Si cette approche créative permet de réduire le gaspillage de légumes, il est probable que l'on croise davantage de produits à l'effigie de Tatsuya Fujiwara dans les supermarchés japonais à l'avenir.