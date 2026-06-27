Une erreur instantanée : une femme perd 133 000 dollars en or

Une femme vivant à Bursa, en Turquie, a accidentellement jeté un sac contenant près d'un kilogramme d'or à la poubelle, le prenant pour des déchets. Des recherches sont actuellement en cours pour retrouver les objets précieux.

Il a été rapporté que la valeur de l'or perdu s'élève à 6,13 millions de livres turques (plus de 133 000 dollars américains). La famille avait accumulé cette richesse pendant des années dans le but d'acheter une maison.

L'incident s'est produit dans le quartier d'Akchalar, dans la province de Bursa. La famille, s'étant rendu compte de la perte de l'or, a immédiatement contacté la police et les services municipaux.

Le chef de famille, Sedair Kurnaz, a déclaré que son épouse avait jeté le sac par erreur lors du nettoyage de la maison, pensant qu'il s'agissait de simples déchets.

On ignore pour l'instant si le camion poubelle a emporté le sac ou si quelqu'un d'autre l'a trouvé parmi les déchets. Les forces de l'ordre et les services municipaux ont ouvert une enquête. Les enregistrements des caméras de surveillance de la zone sont actuellement examinés minutieusement.