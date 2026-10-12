En Turquie, deux sœurs prennent une boisson dans un magasin fermé et glissent l'argent sous la porte (vidéo)

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En Turquie, deux sœurs prennent une boisson dans un magasin fermé et glissent l'argent sous la porte (vidéo)

Dans le district d'Osmangazi à Bursa, en Turquie, deux sœurs ont pris une boisson devant un magasin fermé et ont glissé l'argent sous la porte. L'honnêteté des enfants a été capturée par une caméra de surveillance et a suscité l'admiration sur les réseaux sociaux.

Selon l'agence Anadolu, l'incident a eu lieu le 8 octobre dans le quartier d'Intizam à Bursa. Mustafa Targay, 57 ans, commerçant depuis près de 30 ans, avait fermé son magasin pour aller prier.

À ce moment-là, deux sœurs venues acheter une boisson ont trouvé le magasin fermé. Elles ont pris la boisson exposée à l'extérieur, ont montré l'argent à la caméra de surveillance et l'ont glissé sous la porte.

Le propriétaire du magasin a découvert le geste des enfants après avoir vérifié les enregistrements de la caméra sur les conseils d'un voisin. Il s'est dit très ému par cet acte.

Mustafa Targay a par la suite invité les deux sœurs et leur père au magasin pour leur offrir des cadeaux. Il a exprimé sa joie de voir des enfants grandir avec autant d'honnêteté et de conscience.

Les images de l'incident, devenues virales sur les réseaux sociaux, ont attiré l'attention de nombreuses personnes.

BursaMustafa TargaySœursQuartier IntizamHonnêteté
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