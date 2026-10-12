En Turquie, deux sœurs prennent une boisson dans un magasin fermé et glissent l'argent sous la porte (vidéo)
Dans le district d'Osmangazi à Bursa, en Turquie, deux sœurs ont pris une boisson devant un magasin fermé et ont glissé l'argent sous la porte. L'honnêteté des enfants a été capturée par une caméra de surveillance et a suscité l'admiration sur les réseaux sociaux.
Selon l'agence Anadolu, l'incident a eu lieu le 8 octobre dans le quartier d'Intizam à Bursa. Mustafa Targay, 57 ans, commerçant depuis près de 30 ans, avait fermé son magasin pour aller prier.
À ce moment-là, deux sœurs venues acheter une boisson ont trouvé le magasin fermé. Elles ont pris la boisson exposée à l'extérieur, ont montré l'argent à la caméra de surveillance et l'ont glissé sous la porte.
Le propriétaire du magasin a découvert le geste des enfants après avoir vérifié les enregistrements de la caméra sur les conseils d'un voisin. Il s'est dit très ému par cet acte.
Mustafa Targay a par la suite invité les deux sœurs et leur père au magasin pour leur offrir des cadeaux. Il a exprimé sa joie de voir des enfants grandir avec autant d'honnêteté et de conscience.
Les images de l'incident, devenues virales sur les réseaux sociaux, ont attiré l'attention de nombreuses personnes.
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