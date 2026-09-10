La mariée « couverte d'or » également arrêtée dans le cadre de l'enquête

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La mariée « couverte d'or » également arrêtée dans le cadre de l'enquête

Un nouveau tournant a été pris dans l'enquête concernant un couple qui a attiré l'attention du public avec son mariage somptueux dans la province de Van, en Turquie. L'origine de l'or, des bijoux, des devises étrangères et des lires turques offerts lors du mariage est en cours d'examen.

Après le mariage, le mari, Mehmet Fatih Tançalan, avait été arrêté. Il a été révélé que son épouse, Çağlı Öz, a également été placée en détention.

Selon les informations, le mariage du couple, célébré le 6 septembre à la salle « Parla Delux » dans le district de Tuşba à Van, a attiré l'attention des enquêteurs. La valeur totale des bijoux offerts lors du mariage 44 millions de lires turques aurait été estimée.

Il a été noté que lors du mariage, Çağlı Öz portait un grand collier en or, de nombreux bracelets aux poignets, de grandes boucles d'oreilles et des bijoux ressemblant à une couronne en or. De plus, le couple a reçu d'importantes sommes en devises étrangères et en lires turques.

Les mariés en tenue de noces et des personnes portant des bijoux en guise de cadeaux.

Les autorités judiciaires ont sollicité l'expertise du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) pour déterminer la source de l'or et des autres objets de valeur présents lors du mariage.

Le bureau du procureur général de Van a ouvert une enquête contre Tançalan pour plusieurs crimes basés sur les documents diffusés sur Internet. Il a été arrêté, soupçonné de blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles.

Actuellement, les circonstances entourant l'arrestation de Çağlı Öz sont en cours d'examen. Les vidéos du mariage, les vêtements du couple et les objets de valeur portés ont également été inclus dans le champ de l'enquête.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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