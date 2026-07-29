Un enfant de 2 ans se noie dans une piscine à Bursa

·2·Monde
Un enfant de 2 ans se noie dans une piscine à Bursa

Une tragédie survenue à Bursa, en Turquie, a choqué le public. Selon les informations, un enfant de 2 ans, porté disparu dans un complexe résidentiel, a été retrouvé inconscient dans une piscine après environ une heure de recherches.

Arrivés sur les lieux, les secouristes ont immédiatement prodigué les premiers soins à l'enfant avant de le transporter à l'hôpital. Cependant, malgré tous les efforts des médecins, il n'a pas été possible de sauver la vie du petit.

L'un des moments les plus déchirants a été la détresse de la mère en apprenant le décès de son enfant. Selon les témoins, bien que ses proches aient tenté de la consoler, sa douleur a profondément ému tout le monde.

Les experts rappellent une fois de plus, suite à cette tragédie, la nécessité d'accorder une attention particulière à la sécurité des enfants autour des piscines pendant la saison estivale. Ils soulignent que ne jamais laisser les jeunes enfants sans surveillance près des points d'eau, équiper les piscines de barrières de protection et respecter strictement les règles de sécurité sont essentiels pour prévenir de tels incidents.

Une enquête est actuellement en cours concernant cet incident.

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Charos
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