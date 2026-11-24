Un homme a transformé une machine à laver hors d'usage en un barbecue original au lieu de la jeter. La vidéo montrant son invention inattendue est devenue virale, suscitant l'intérêt des internautes.

L'homme a utilisé le tambour de l'ancien appareil électroménager pour en faire un barbecue capable de cuire de la viande et du poulet. Résultat : un objet destiné à la décharge est devenu un appareil de cuisson en plein air.

L'aspect le plus amusant de la vidéo est son commentaire humoristique. L'auteur affirme qu'en « mode essorage », le poulet cuit jusqu'à obtenir une couleur dorée parfaite. C'est précisément cette description ironique qui a provoqué rires et réactions parmi les internautes.

Cette idée montre comment donner une seconde vie aux vieux objets, les recycler et les utiliser de manière insolite. Cependant, il est important de prêter attention à la composition du métal, à sa résistance à la chaleur et à la sécurité alimentaire lors de l'utilisation d'un tel appareil.