Forte tempête géomagnétique attendue sur Terre aujourd'hui

Un flux de plasma généré par de puissantes éruptions solaires de classe X survenues le 4 juin devrait atteindre l'ionosphère terrestre aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé le Laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie.

Selon les experts, ces éruptions pourraient provoquer une forte tempête géomagnétique sur la planète, atteignant une magnitude de 6 à 7.

Il est noté que lors de l'interaction du flux de plasma avec le champ magnétique terrestre, certaines personnes peuvent ressentir une baisse de la qualité du sommeil, une fatigue accrue et des modifications du rythme cardiaque.

À cet égard, les experts conseillent à la population d'être particulièrement attentive à sa santé et d'éviter les efforts physiques excessifs ainsi que le stress mental.