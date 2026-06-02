L'incendie d'une voiture électrique à Tachkent suscite de nouveaux débats

Ce matin, un incendie s'est déclaré dans une voiture électrique de modèle Zeekr 001 sur la rocade de Tachkent. L'incident suscite de vives discussions sur les réseaux sociaux.

Selon les informations, les équipes de secours et de lutte contre les incendies sont arrivées rapidement sur les lieux. Les pompiers ont complètement maîtrisé l'incendie.

Actuellement, les causes de l'incendie sont en cours d'examen par des spécialistes.

Les utilisateurs soulignent qu'il ne s'agit pas du premier cas d'incendie impliquant des véhicules électriques à Tachkent et dans ses environs.