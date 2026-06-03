Rencontre sur PUBG finit en mariage

·279·Société
Rencontre sur PUBG finit en mariage

Une rencontre commencée via le jeu PUBG s'est transformée de manière inattendue en une véritable histoire d'amour dans la vraie vie.

Selon les informations, une fille née en 2008 dans la région de Samarkand et un garçon né en 2006 dans la région de Ferghana se sont rencontrés via le jeu populaire PUBG Mobile. Les conversations, d'abord simples échanges en jeu, se sont transformées au fil du temps en amitié, puis en une relation sérieuse.

Selon les informations circulant sur les réseaux sociaux, le couple serait sur le point de fonder une famille. Ce cas démontre une fois de plus l'impact significatif que peuvent avoir sur la vie réelle les relations nouées via Internet et les jeux vidéo.

Cet incident a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Si certains y voient une « histoire d'amour virtuelle » moderne, d'autres soulignent l'importance de la prudence dans les rencontres en ligne.

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Charos
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