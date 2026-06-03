Course nocturne fatale : Détails d'un accident mortel

L'imprudence sur les routes, les excès de vitesse et, plus tragiquement encore, le fait de confier le volant à des mineurs et à des conducteurs sans permis restent le problème le plus douloureux de notre société. Un terrible accident de la route dans le district d'Uzun, région de Surxondaryo, a tragiquement mis fin aux jours de deux personnes.

Tragédie dans l'ombre de la vitesse : Comment s'est terminée la course ?

Le terrible incident s'est produit le 28 mai de cette année vers 23 h 50 sur une route interne traversant le quartier Chaqar du district d'Uzun. Selon les données officielles du Service de la sécurité routière du Département de la sécurité publique du Ministère de l'intérieur (MIA RSS), deux jeunes connaissances ont organisé une course de dragsters nocturne à bord de véhicules Damas et Nexia.

Le dépassement de la limite de vitesse et la course dans la même direction ont entraîné une perte de contrôle, provoquant la collision et le crash des voitures. L'ampleur de la tragédie est la suivante :

Conducteur de la voiture Damas : Un adolescent de 17 ans né en 2009, qui n'avait pas encore l'âge de conduire et ne possédait pas de permis. Quatre autres camarades se trouvaient également dans la voiture. En conséquence, le jeune conducteur est décédé des suites de graves blessures.

Conducteur de la voiture Nexia : Leur connaissance, un jeune homme de 20 ans né en 2006. Il ne possédait pas non plus de permis de conduire. L'un des passagers de cette voiture est également décédé sur les lieux.

Victimes : Tous les autres passagers des voitures ont été immédiatement hospitalisés avec divers degrés de blessures corporelles graves.

Indifférence du quartier et regrets des pères

Un rapport officiel préparé par la RSS a révélé un détail déchirant : le conducteur de la Nexia, âgé de 20 ans, conduisait régulièrement dans le quartier bien qu'il n'ait pas de documents légaux, et les voisins en étaient pleinement conscients. Pourtant, personne n'a tenté d'arrêter ce comportement dangereux.

Après l'incident, les forces de l'ordre ont organisé une réunion de discussion animée dans le quartier avec une large participation du public. Les intervenants n'ont pas caché leur choc face à la tragédie.

Paroles douloureuses d'un père ayant perdu son enfant : "Il semble qu'il ne faille faire preuve d'aucune pitié dans l'éducation des enfants, même s'il faut les abattre... Si les clés de la voiture avaient été rangées à leur place et non laissées à la vue de tous, l'enfant n'aurait pas pu prendre la voiture et sortir dans la rue", a admis amèrement le père du conducteur décédé, reconnaissant son erreur.

Les anciens et les aînés du quartier présents à la réunion ont également exprimé leur point de vue, exigeant un renforcement des mesures légales contre les parents indifférents à l'égard de leurs enfants :

Réaction d'un militant communautaire : "Tout le monde a deux ou trois fils, mais nous ne donnons jamais la voiture à notre enfant sans documents appropriés. Seul celui qui a un permis doit conduire ! Par conséquent, dans de tels cas, il faut frapper fort au portefeuille les parents négligents, Commandant !"

Où était le contrôle public ?

Les autorités officielles ont cité plusieurs facteurs comme causes profondes de cette tragédie. L'indifférence du quartier et des aînés face aux événements environnants, la faiblesse du contrôle public et, plus douloureusement encore, le fait que les parents aient laissé leurs enfants sans surveillance la nuit, ont conduit à cette issue horrible.

Chers parents et compatriotes, ne soyez pas indifférents à la vie et à l'avenir de vos enfants ! Confier le volant à des jeunes sans permis ni expérience appropriés revient à les condamner à mort de vos propres mains.

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