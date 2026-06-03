Traces chirurgicales mystérieuses vieilles de 4 000 ans découvertes en Ouzbékistan

Lors de fouilles archéologiques en Ouzbékistan, une découverte rare a été faite qui a étonné les scientifiques. Des traces d'une pratique chirurgicale ancienne ont été trouvées sur le crâne d'un enfant de cinq ans datant de l'âge du bronze. Les experts ont déterminé que cette trouvaille est vieille d'environ 4 000 ans.

Les chercheurs estiment que cette découverte constitue une preuve importante de l'une des plus anciennes pratiques chirurgicales non seulement en Asie centrale, mais sur tout le continent asiatique.

Découverte rare à Jarkutan

Une équipe scientifique composée de chercheurs italiens et ouzbeks a mené des fouilles sur le site antique de Jarkutan en Bactriane septentrionale, près de la frontière afghane. Le squelette d'un enfant décédé vers l'âge de cinq ans y a été mis au jour.

Fait intéressant, l'enfant a été inhumé dans la même tombe qu'un autre jeune enfant. Les archéologues datent ce site funéraire de la fin du IIIe millénaire av. J.-C.

Un exemple rare de médecine antique ?

Les examens ont révélé des traces de trépanation — une méthode spécifique de perforation du crâne — sur le crâne de l'enfant. Les scientifiques supposent que cette intervention a pu être réalisée à l'aide d'outils en pierre ou en os.

Dans l'Antiquité, de telles pratiques étaient probablement utilisées pour traiter diverses affections, notamment l'épilepsie, les maux de tête sévères ou les troubles mentaux. Par ailleurs, certains chercheurs n'excluent pas que ces procédures aient également pu être liées à des rituels religieux.

Une découverte qui a stupéfié les scientifiques

Enrico Ascalone, archéologue de l'Université du Salente qui a dirigé les fouilles, a souligné que la réalisation d'une intervention aussi complexe sur un jeune enfant en Asie centrale il y a 4 000 ans constitue une révélation majeure pour la communauté scientifique.

Les experts soulignent particulièrement que l'opération a été pratiquée spécifiquement sur un enfant. Cela suggère que des connaissances spécifiques en anatomie humaine et en chirurgie existaient déjà à cette époque.