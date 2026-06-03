Une course nocturne dangereuse coûte la vie à deux jeunes hommes dans le Surxondaryo

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Une course nocturne dangereuse coûte la vie à deux jeunes hommes dans le Surxondaryo

Un tragique accident de la route dans le district d'Uzun, région de Surxondaryo, a coûté la vie à deux personnes. Une course dangereuse impliquant deux jeunes hommes sans permis de conduire s'est terminée par une tragédie.

L'incident s'est produit le 28 mai vers 23 h 50 dans le quartier de Chaqar du district. Selon les informations, des jeunes de 17 et 20 ans, conduisant respectivement une Damas et une Nexia, se livraient à une course de rue.

Selon le Service de la sécurité routière, la Damas était conduite par un adolescent né en 2009 qui n'avait pas encore l'âge légal pour conduire. Quatre autres jeunes du même âge se trouvaient également dans le véhicule.

Le conducteur de la Nexia, né en 2006, a également été trouvé sans permis de conduire.

La vitesse excessive et l'imprudence ont provoqué une violente collision entre les deux véhicules. En conséquence, le conducteur de la Damas et un passager de la Nexia sont morts sur les lieux. Les autres participants ont été blessés à des degrés divers et hospitalisés.

Il s'est avéré que le conducteur de la Nexia conduisait déjà depuis un certain temps, un fait bien connu des habitants du quartier.

Après l'incident, une réunion communautaire a été organisée dans le quartier. Les questions de responsabilité parentale, d'éducation et de surveillance des enfants y ont été largement débattues.

SourkhandariaUzunDamasNexiaChaqar
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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