Les agissements indécents d'un médecin envers des étudiantes dévoilés à Tachkent

Un urologue de 32 ans travaillant dans l'une des cliniques privées du district d'Olmazor à Tachkent a été reconnu coupable de harcèlement sexuel envers des étudiantes.

Selon les documents judiciaires, il a proposé des rapports sexuels à l'une des filles effectuant un stage. À une autre étudiante, il a affirmé avoir l'intention de l'épouser et a promis de lui attribuer de bonnes notes pour les cours manqués.

Lors du procès, le médecin a partiellement admis sa culpabilité. Il a nié les accusations liées à la première fille mais a exprimé un intérêt romantique pour la seconde.

Le tribunal du district d'Olmazor l'a reconnu coupable en vertu de l'article sur le harcèlement sexuel et l'a condamné à 5 jours de détention administrative.