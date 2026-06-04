Des pannes de courant dans 5 districts de Tachkent ont affecté le métro

Des coupures de courant temporaires ont été observées dans certaines zones de Tachkent. La situation a également affecté la circulation des trains du métro et les systèmes d'éclairage des stations.

Selon le ministère de l'Énergie, une panne de transformateur s'est produite à la centrale thermique de Tachkent le 4 juin à 12h41. Par conséquent, l'électricité a été coupée dans certaines parties des districts de Mirabad, Yunusabad, Mirzo Ulugbek, Shaykhantaur et Almazor.

La panne a été résolue à 13h01, et à 13h22, tous les consommateurs étaient de nouveau raccordés au réseau électrique.

En raison de la perturbation du réseau électrique urbain, des problèmes de courte durée ont également été observés sur les lignes de métro Uzbekistan, Chilanzar et Yunusabad. Les spécialistes du métro ont activé des générateurs de secours pour assurer la sécurité des opérations.