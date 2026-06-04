Un enfant de 5 ans tombe dans un puits à Yuqori Chirchiq

Un incident s'est produit dans le district de Yuqori Chirchiq, dans la région de Tachkent, où un enfant de 5 ans est accidentellement tombé dans un puits. L'incident a suscité l'inquiétude parmi les résidents locaux, et les services d'urgence sont arrivés sur les lieux immédiatement.

Selon les informations, l'enfant est tombé dans le puits par inadvertance pendant qu'il jouait. Les témoins ont rapidement signalé l'incident aux employés du Ministère des situations d'urgence.

Les sauveteurs du Ministère des situations d'urgence, arrivés sur les lieux, ont extrait l'enfant avec précaution du tuyau à l'aide d'équipements et d'outils spécialisés. Il est souligné que l'opération de sauvetage a été menée rapidement et professionnellement.

La bonne nouvelle est que l'enfant a été sauvé sain et sauf et que son état a été jugé satisfaisant. Après un examen médical, il a été déterminé qu'il n'y avait aucun danger pour sa vie.