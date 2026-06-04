Photo : Saida Mirziyoyeva

La ville ancienne et éternellement jeune de Samarcande est devenue une fois de plus un centre majeur de dialogue politique et écologique mondial. La 8e Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial, organisée à un haut niveau dans cette ville historique, a officiellement commencé ses travaux. Saida Mirziyoyeva, chef de l'Administration présidentielle de la République d'Ouzbékistan, a assisté à la cérémonie d'ouverture de cet événement prestigieux et a lu solennellement le message de félicitations sincères du dirigeant du pays aux participants.

Ce grand forum sert de plateforme unique pour discuter largement du changement climatique et des problèmes environnementaux mondiaux, qui sont aujourd'hui parmi les plus urgents et critiques non seulement pour la région d'Asie centrale, mais pour toute la planète. De plus, cet événement a une fois de plus clairement démontré dans l'histoire récente le rôle croissant et la réputation de l'Ouzbékistan dans la définition de l'agenda environnemental mondial.

Des milliards d'investissements : un grand pas vers un avenir « vert »

Sans doute, l'une des parties les plus remarquables et pratiques de l'Assemblée était l'exposition spécialisée organisée dans ce cadre, « Eco Expo Central Asia-2026 » . Sur le site de l'exposition, un volume sans précédent de documents financiers a été signé pour des projets prometteurs visant à protéger la nature :

Pour assurer la durabilité environnementale, 80 millions de dollars de subventions inconditionnelles ont été obtenus ;

Pour la mise en œuvre de projets économes en énergie et écologiques, plus de 520 millions de dollars d'accords importants ont été conclus pour attirer des investissements étrangers directs.

Désormais, la tâche la plus importante consiste à mettre en œuvre de manière cohérente et qualitative ces chiffres énormes sur le papier et les nobles initiatives visant à préserver la nature dans notre vie. Heureusement, plus de 180 pays sont représentés par plus de 8 500 scientifiques de premier plan, experts et spécialistes du secteur participant à ces deux grands événements.

Coopération avec l'AIEA dans l'énergie nucléaire et la médecine

Dans le cadre des événements à Samarcande, Saida Mirziyoyeva, chef de l'Administration présidentielle, a tenu une rencontre officielle avec Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui a visité notre pays.

Invité de haut rang Objectif principal de la visite Principaux axes discutés Rafael Grossi (Directeur général de l'AIEA) Cérémonie marquant le début de la construction de la centrale nucléaire de Jizzakh Infrastructure nucléaire moderne, médecine nucléaire et formation du personnel

L'invité de marque est venu en Ouzbékistan pour participer à la cérémonie solennelle dédiée au début de la construction de la première centrale nucléaire (CN) dans la région de Jizzakh, un événement historique longtemps attendu dans notre pays. Lors d'un dialogue sincère et amical, les parties ont examiné en détail les perspectives de partenariat pour la construction d'une infrastructure nationale moderne d'énergie nucléaire, le développement de la médecine nucléaire, cruciale pour le traitement du cancer et d'autres maladies graves, et la formation de jeunes professionnels hautement qualifiés dans ces domaines conformément aux normes internationales.

Revue Zamin : De telles étapes majeures franchies par l'Ouzbékistan dans la lutte contre les problèmes environnementaux mondiaux et la maîtrise des technologies nucléaires à des fins pacifiques posent les bases pour que notre pays devienne à l'avenir un État encore plus propre et plus puissant.

Suivez toujours avec plaisir les processus politiques les plus brûlants de notre pays, les grands accords internationaux et les nouvelles importantes dans le domaine de l'écologie avec nous sur les pages de Zamin !