Des fonctionnaires de Bakhmal arrêtés pour tentative de vente de permis de conduire

La lutte contre toutes les formes de corruption dans notre pays se poursuit de manière implacable et sans compromis. Ceux qui entravent le développement de la société, violent l'État de droit et abusent de leurs fonctions officielles seront inévitablement punis à la hauteur de leurs actes. Une telle opération rapide et décisive a été menée dans le district de Bakhmal, l'une des régions pittoresques de la région de Jizzakh.

Une mesure opérationnelle spéciale de haut niveau a été organisée en coopération entre le département du district de Bakhmal du Département de lutte contre la criminalité économique sous le Procureur général et d'autres agences d'application de la loi. Au cours de cette opération planifiée, une fraude majeure et un crime de corruption dans le secteur ont été empêchés.

Des fonctionnaires complices sont tombés dans le piège

Il a été révélé que des chefs d'agences disposant de pouvoirs importants avaient succombé à leur cupidité et s'étaient engagés dans des activités illégales. D.O., chef du département du district de Sharof Rashidov de l'Inspection de supervision du complexe agro-industriel (Uzagroinspection), et A.Sh., spécialiste en chef du même département, ont conspiré pour commettre un crime.

En abusant de leurs pouvoirs officiels, ils ont promis au citoyen A.T. de falsifier (obtenir) un permis spécial de « conducteur de tracteur » accordant le droit de conduire des machines agricoles, de réclamation et de construction routière sans aucune difficulté ni examen.

Montant prévu : En échange de ce service illégal, ils ont exigé du citoyen 3,8 millions de sums .

Moment de l'arrestation : Les fonctionnaires ont été pris en flagrant délit par les forces de l'ordre avec des preuves matérielles au moment même où ils recevaient la somme d'argent spécifiée par l'intermédiaire d'un citoyen intermédiaire, F.A., pour achever leur plan.

État de droit : Affaire pénale ouverte

Aujourd'hui, nos lois sont égales pour tous et personne ne peut échapper à la responsabilité. Des mesures légales immédiates ont été prises concernant cette affaire de corruption flagrante.

Personnes ayant commis le crime Article du Code pénal Statut actuel Chef de département D.O. et spécialiste en chef A.Sh. Article 210 (Corruption) Affaire pénale ouverte, enquête en cours

Actuellement, des actions d'enquête intensives sont menées pour déterminer si ces personnes sont impliquées dans d'autres crimes similaires et pour fournir une évaluation juridique complète de la situation.

Avis de la rédaction : Obtenir le droit de conduire un tracteur ou d'autres engins de construction lourds sans les connaissances et compétences appropriées, en échange d'argent, peut entraîner demain de terribles accidents mettant en danger la vie humaine dans les rues ou les champs. Par conséquent, ceux qui mettent en danger la sécurité publique par cupidité ne resteront pas impunis.

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