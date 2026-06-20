Calhanoglu : « C'est peut-être ma dernière Coupe du monde, le football est parfois cruel »

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Calhanoglu : « C'est peut-être ma dernière Coupe du monde, le football est parfois cruel »

La défaite (0:1) contre le Paraguay lors du 2ème match de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 a été un coup dur pour l'équipe nationale de Turquie. Quel que soit le résultat du dernier match contre les États-Unis, les Turcs ne pourront pas monter plus haut que la quatrième place du groupe et quitteront la compétition prématurément.

Après l'entraîneur Vincenzo Montella et la jeune star Arda Güler, le capitaine de l'équipe et milieu de terrain de l'Inter Hakan Calhanoglu a également exprimé ses regrets et ses sentiments sur cet échec.

« C'est difficile de trouver les mots » — Les propos du capitaine

Le joueur le plus expérimenté et le leader de l'équipe a décrit la situation sur le terrain et l'état psychologique du groupe ainsi :

« C'est difficile de trouver les mots maintenant. C'est très dur. J'ai tout essayé lors des deux matchs. Nous avons frappé, mais sans succès. Nous avons fait des efforts, mais sans résultat. C'est une pure malchance. Eux, ils ont marqué dès leur première frappe. Tout le monde est triste et abattu. Nous avons essayé, mais rien n'est sorti. Ce fut une expérience utile pour tous ».

3 points clés de la déclaration de Hakan Calhanoglu

Dans son intervention, le capitaine a évoqué non seulement la défaite d'aujourd'hui, mais aussi l'avenir de l'équipe et son propre destin en sélection :

  • Dernière flamme du Mondial : Compte tenu de son âge, Calhanoglu a admis une réalité très douloureuse de sa carrière : « Notre équipe est jeune, il y a encore beaucoup de tournois devant nous. Mais c'est peut-être ma dernière Coupe du monde ».

  • Fierté et expérience : Malgré la défaite, Hakan a appelé l'équipe à ne pas s'effondrer moralement : « Nous devons être fiers de nous, car se qualifier pour la Coupe du monde n'est pas facile. Quitter le tournoi est toujours difficile ».

  • La loi cruelle du football : Bien qu'ils aient dominé leurs adversaires lors des deux matchs, une simple erreur a coûté cher : « Le football est parfois cruel. Nous devons tirer des leçons de cette situation. Une fois de plus, nous avons perdu le match sur une seule frappe ».

Dernier combat : La lutte pour l'honneur

Bien que le tournoi de la Coupe du Monde 2026 soit terminé pour la Turquie, un 3ème match contre les États-Unis attend encore. L'équipe dirigée par Hakan Calhanoglu entrera sur le terrain pour son honneur et pour les supporters turcs venus les soutenir de loin.

Les grands tournois sont toujours riches en drames inattendus, et nous espérons que cet échec servira de fondation pour les futures victoires de la jeune génération turque. Suivez le journal du Mondial avec nous !

Hakan CalhanogluParaguayArda GülerInterÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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