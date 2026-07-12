Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde

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Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, se repose en famille pour surmonter la déception vécue après sa dernière Coupe du Monde. L'attaquant vedette, qui n'a pu retenir ses larmes après la défaite en huitièmes de finale contre l'Espagne au stade de Dallas, reprend actuellement des forces lors de vacances ensoleillées. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, la star du club Al-Nassr est partie en vacances privées avec sa compagne Georgina Rodriguez. Rodriguez a publié sur son compte Instagram une photo de Ronaldo souriant, laissant entendre que le moral du footballeur s'est considérablement amélioré. Cette pause est considérée comme cruciale pour le joueur de 41 ans dans son processus de récupération émotionnelle après ce tournoi qualifié de "dernière danse".

Lors du tournoi organisé en Amérique du Nord, Ronaldo a réussi à marquer un total de trois buts, trouvant le chemin des filets contre l'Ouzbékistan et la Croatie. Cependant, la défaite 1-0 contre l'Espagne a mis fin à ses rêves de conquérir le titre mondial. Après le match, Ronaldo avait souligné qu'il ne prendrait aucune décision hâtive sur son avenir sous le coup de l'émotion.

Réflexions sur l'avenir

"Je suis triste de quitter la Coupe du Monde de cette manière. J'ai tout donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu. C'était mon dernier Mondial, maintenant j'ai le temps de réfléchir et d'être avec ma famille. Je ne prendrai aucune décision sous le coup de l'émotion", avait déclaré le footballeur lors de son interview d'après-tournoi.

En évoquant son héritage en équipe nationale, Ronaldo a souligné avoir changé l'histoire du football portugais. Selon lui, après avoir joué 23 ans en sélection, il a remporté trois trophées majeurs. "Avant l'arrivée de Cristiano, le Portugal n'avait rien gagné", a ajouté l'ancienne star de Manchester United.

La relation avec Georgina Rodriguez est devenue une source de stabilité majeure dans les dernières années de la carrière du joueur. Le couple, qui s'est rencontré à Madrid en 2016, élève aujourd'hui une grande famille et surmonte ensemble les pressions liées à une renommée mondiale. Ces moments de détente en famille sont considérés comme l'un des secrets de la longévité de Ronaldo dans le sport professionnel.

Pour l'instant, la poursuite ou non de la carrière internationale de Ronaldo reste en suspens. Les fans et les experts attendent avec impatience sa prochaine étape, mais pour le moment, le plus important pour le footballeur est la tranquillité d'esprit et le bonheur familial.

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