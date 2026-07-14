Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans

L'une des plus grandes stars du football mondial, l'attaquant de Manchester City et de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, est rentré chez lui avec un cadeau inattendu après sa participation à la Coupe du monde. Lorsque l'avion de l'équipe norvégienne a atterri à l'aéroport d'Oslo, tous les regards se sont tournés vers l'objet étrange que tenait le joueur. Comme le rapporte Ixbt.com, le footballeur a ramené une figurine taxidermisée d'un raton laveur tenant une bouteille de whisky, achetée au Texas. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ce souvenir insolite a été acheté pour 750 dollars américains dans le célèbre magasin « Wild Bill’s Western Store » à Dallas. Le buteur norvégien a abordé la situation avec humour sur ses réseaux sociaux, déclarant : « Il m'a suivi jusqu'à la maison ». Cet événement a rapidement suscité de nombreuses discussions parmi les fans de football et les médias.

Choisir un nom pour le nouveau compagnon

Erling Haaland n'a pas seulement montré ce cadeau étrange, il a également lancé un sondage parmi ses fans sur sa page Instagram. Il a décidé de solliciter l'aide de ses abonnés pour nommer le raton laveur. Parmi les options proposées figuraient des noms comme « Cowboy », « Ranger », « TEX » et « R.O.W. ». Cela montre que le joueur garde le moral, même après une défaite.

Rappelons que cette Coupe du monde a été historique pour l'équipe nationale de Norvège. Les Scandinaves ont atteint les quarts de finale et n'ont quitté le tournoi qu'après une défaite 2-1 face à l'Angleterre. Erling Haaland a marqué 7 buts durant le tournoi, prouvant une fois de plus qu'il est le véritable leader de son équipe.

Selon l'agence Associated Press, le joueur a souligné que ce tournoi avait complètement changé sa vie. « Pour être honnête, je pense que cette compétition a changé ma vie », a déclaré l'attaquant de Manchester City. Pour lui, ses aventures en Amérique du Nord resteront inoubliables, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan émotionnel.

En faisant ses adieux aux États-Unis, Haaland a laissé des mots pleins d'émotion dans ses publications. « Au revoir les États-Unis, c'était très touchant. Merci de l'avoir rendu spécial », a-t-il ajouté. Désormais, après de courtes vacances, l'attaquant devrait rejoindre Manchester City pour préparer les matchs de Premier League.

Cet incident confirme une fois de plus à quel point la vie des stars du football en dehors du terrain intéresse les fans. La figurine de raton laveur à 750 dollars deviendra sans aucun doute l'une des pièces les plus célèbres de la collection de Haaland dans un avenir proche.