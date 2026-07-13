Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché

L'ère Pep Guardiola est terminée, et de nouvelles règles s'appliquent désormais à l'Etihad. Manchester City organise ce mardi un match de démonstration unique dédié aux transferts et aux prêts. Environ 25 joueurs du club devront y démontrer leurs compétences devant les recruteurs du Championship et des clubs européens.

Zamin.uz a compilé les changements révolutionnaires attendus chez les « Citizens » et les dernières nouvelles des transferts.

Match de démonstration révolutionnaire : Qui est sur la liste ?

Selon l'insider renommé Alan Nixon, ces matchs de démonstration deviennent de plus en plus populaires dans le football européen. «Manchester City» souhaite accélérer ses processus de transfert en présentant ses jeunes de l'académie, les joueurs de retour de prêt et ceux qui ne font pas partie de l'équipe première.

Principaux talents attendus sur le terrain ce mardi :

Divine Mukasa – a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Leicester et a déjà participé à 6 matchs avec l'équipe première de City.

Jaden et Reigan Heskey – les talentueux fils de l'ancienne star de l'équipe d'Angleterre, Emile Heskey.

Max Alleyne – rappelé prématurément de son prêt à Watford au milieu de la saison dernière en raison d'une crise défensive.

Autres participants au projet : Spike Brits, Charlie Gray et Issa Kaboré.

L'ère Maresca : Achats records et grands départs

Après le départ de Pep Guardiola, qui a dirigé l'équipe avec succès pendant 10 ans, Enzo Maresca a pris les rênes. Si Pep préférait un effectif restreint, Maresca privilégie un groupe large et profond. Le club a déjà pris des mesures radicales lors de ce mercato estival :

Direction des transferts Joueurs et détails financiers Arrivées (Achats) • Elliot Anderson (de Nottingham Forest) – 116 millions de livres sterling (transfert record de l'histoire du club). • Jeremy Monga (de Leicester City) – 10 millions de livres et bonus. Départs • John Stones et Bernardo Silva – partis à l'issue de leurs contrats. • Nathan Aké – quitte l'Angleterre pour poursuivre sa carrière en Turquie.

Quel avenir pour Grealish et Phillips ?

De retour à Manchester après leurs prêts à Everton et Sheffield United, Jack Grealish et Kalvin Phillips ont déjà commencé l'entraînement. Cependant, leur participation au match de mardi est incertaine et leur avenir reste flou.

Le nouvel entraîneur Maresca pourrait les conserver pour renforcer la concurrence ou les laisser partir avant la fermeture du mercato. Tout dépendra de leur implication à l'entraînement.

Tournée de pré-saison en Asie : Direction Hong Kong et Séoul !

«Manchester City» se rendra sur le continent asiatique après ce match de démonstration pour préparer la nouvelle saison. Des matchs sérieux et passionnants attendent les fans :

Match revanche : La tournée débutera à Hong Kong contre l'Inter. Ce match sera une répétition de la finale de l'UEFA Champions League 2023, remportée par le club.

Ensuite, l'équipe se rendra à Séoul, en Corée du Sud, pour des matchs amicaux contre les étoiles de la K-League et l'Atlético de Madrid.