Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé

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Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé

Le club de Dinamo Samarcande a annoncé être prêt à examiner les offres de transfert pour le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Jahongir O‘rozov. C'est ce qu'a officiellement déclaré la direction du club au média Eurasia Football .

Cible d'un grand club allemand et une clause libératoire d'un million de dollars

Ces derniers jours, les rapports faisant état d'un intérêt sérieux de clubs européens pour le défenseur central de 22 ans se sont multipliés.

  • Selon les informations diffusées par la prestigieuse publication allemande Kicker , O‘rozov est dans le viseur du Borussia Mönchengladbach. L'équipe allemande le considère comme l'un des candidats principaux pour renforcer sa ligne défensive.

  • La direction du club de Samarcande a révélé le montant de la clause libératoire fixée dans le contrat du joueur : cette somme s'élève à 1 million de dollars américains . Si un club est prêt à payer ce montant, la direction du Dinamo est disposée à collaborer.

Déclaration de l'agent : L'offre russe a été rejetée

L'agent du joueur, Shahriyor Eshboyev, a également confirmé que les rumeurs de transfert autour d'O‘rozov ne sont pas infondées. Selon lui, le défenseur suscite l'intérêt des pays suivants :

  • Italie et Allemagne ;

  • Turquie et Pays-Bas ;

  • Russie.

L'agent a également précisé que les parties ont déjà rejeté une offre officielle du club russe du Rubin Kazan. La direction du club a indiqué que si la plupart des informations circulant dans les médias sont des rumeurs, ils sont prêts à examiner toute offre officielle et sérieuse.

La confiance de Cannavaro et les débuts à la Coupe du Monde 2026

Jahongir O‘rozov est un produit de l'académie de Bunyodkor, où il a débuté sa carrière professionnelle. En 2023, il a été transféré au club turc d'Eyüpspor, mais n'a pas réussi à s'imposer en équipe première, ne disputant qu'un seul match en Coupe de Turquie.

De retour en Ouzbékistan au sein du Dinamo, il est rapidement devenu un leader incontournable de l'équipe et a été appelé en équipe nationale.

Carrière en équipe nationale : Le défenseur a été inclus dans la liste de l'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde 2026 et a disputé deux rencontres lors du tournoi. Son intégration dans l'équipe titulaire a été facilitée par la grave blessure du défenseur Husniddin Aliqulov. Une fois l'absence d'Aliqulov confirmée, l'entraîneur Fabio Cannavaro a fait appel à O‘rozov pour le remplacer.

À ce jour, Jahongir O‘rozov a disputé 6 matchs et marqué 1 but sous le maillot de l'équipe nationale.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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