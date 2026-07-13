La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée

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La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée

Abdukodir Khusanov, son agent Gayrat Khasbiullin a raconté une anecdote intéressante sur la vie de famille du joueur.

Selon lui, Khusanov s'est marié tôt pour assurer la stabilité et une vie ordonnée. L'agent a souligné que le footballeur ne s'intéresse pas à la vie nocturne, préfère passer son temps libre à la maison et évite les sorties inutiles.

Selon Khasbiullin, le mariage n'a pas été célébré avec un faste excessif. Malgré cela, environ 1 000 invités ont assisté à la cérémonie.

Le mariage a eu lieu avant le départ de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour les EAU. Peu après la cérémonie, Abdukodir est parti avec l'équipe à 4h00 du matin.

L'agent a souligné que le joueur a même renoncé à sa nuit de noces pour ne pas se séparer de l'équipe. On lui avait proposé de partir le lendemain, mais Khusanov a choisi de voyager avec ses coéquipiers.

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Nodirbek Razzokov
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