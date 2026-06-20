CDM 2026. Brésil - Haïti 3:0 (regardez les buts)
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CDM 2026. 2ème journée
Lors de la 2ème journée de la Coupe du Monde, l'équipe nationale du Brésil a affronté Haïti. Dans ce deuxième match du groupe S, les Sud-Américains ont remporté une large victoire 3-0. Les buts ont été marqués par Cunha (doublé) et Vinicius.
CDM 2026. 2ème journée
Brésil — Haïti 3:0
Buts : Cunha 23, 36 (doublé), Vinicius 45+3.
Ainsi, le Brésil prend la tête du groupe avec 4 points après deux matchs. Haïti n'a pas encore marqué le moindre point.
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