CDM 2026. Brésil - Haïti 3:0 (regardez les buts)

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CDM 2026. Brésil - Haïti 3:0 (regardez les buts)

Lors de la 2ème journée de la Coupe du Monde, l'équipe nationale du Brésil a affronté Haïti. Dans ce deuxième match du groupe S, les Sud-Américains ont remporté une large victoire 3-0. Les buts ont été marqués par Cunha (doublé) et Vinicius.

CDM 2026. 2ème journée
Brésil — Haïti 3:0
Buts : Cunha 23, 36 (doublé), Vinicius 45+3.

Ainsi, le Brésil prend la tête du groupe avec 4 points après deux matchs. Haïti n'a pas encore marqué le moindre point.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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