Raphinha manquera le match du Brésil contre l'Écosse

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Raphinha manquera le match du Brésil contre l'Écosse

L'ailier de l'équipe nationale du Brésil, Raphinha, a été remplacé après s'être blessé lors du match contre Haïti lors de la Coupe du Monde. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le joueur ne participera certainement pas à la prochaine rencontre contre l'Écosse. De plus, si le Brésil se qualifie pour les phases éliminatoires, Raphinha pourrait manquer plusieurs autres matchs du tournoi, rapporte « Euro-Futbol.Ru ».

Romano a annoncé sur les réseaux sociaux que Raphinha commence désormais un traitement intensif. Le joueur restera à la disposition de l'équipe nationale pendant la Coupe du Monde et tentera de revenir pour les phases finales de la compétition.

Le Brésil a disputé deux matchs dans la phase de groupes jusqu'à présent. L'équipe a d'abord fait match nul 1-1 contre le Maroc, puis s'est imposée 3-0 face à Haïti. Ainsi, le Brésil a accumulé quatre points après deux journées.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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