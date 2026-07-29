Un père qui craignait les pleurs de son bébé surprend les passagers

·119·Monde
Un père qui craignait les pleurs de son bébé surprend les passagers

Avant de monter à bord d’un vol de nuit, un jeune père nommé Chen a eu une initiative remarquable pour le confort des autres passagers. Anticipant que son bébé pourrait pleurer pendant le vol, il a acheté 100 paires de bouchons d’oreilles pour ses voisins de cabine.

Il a également décidé de distribuer ces bouchons d’oreilles afin de s’excuser par avance auprès des passagers. Cet acte sincère et prévenant a été chaleureusement accueilli par les personnes à bord.

De nombreux passagers ont remercié Chen pour sa courtoisie et son attention, tout en refusant les bouchons d’oreilles. Selon eux, les pleurs d’un bébé sont tout à fait naturels et personne ne devrait s’en plaindre. Ce geste du jeune père a également suscité de nombreux commentaires positifs sur les réseaux sociaux.

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