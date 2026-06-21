Justin Gaethje s'exprime sur la situation d'Ilia Topuria

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Justin Gaethje s'exprime sur la situation d'Ilia Topuria

Le combattant de l'UFC Justin Gaethje a évoqué Ilia Topuria, soulignant que la suite de sa carrière et son désir de récupérer la ceinture ne seront pas faciles. Gaethje a affirmé que la peur que les adversaires éprouvaient pour Topuria a disparu, ce qui créera des difficultés supplémentaires pour lui.

Les réflexions de Justin Gaethje

« Oser dire la vérité amère mérite le respect. Surtout pour quelqu'un comme Ilia, car il est encore loin de la réalité. Je lui avais dit qu'il faisait une erreur en prenant sur ses épaules un fardeau aussi lourd. Je lui avais demandé ce qu'il ferait s'il passait aux deuxième et troisième rounds. Mais cela l'a encore plus éloigné de la réalité. Il a voulu prouver qu'il avait raison. »

Je n'ai pas brisé la confiance de Tony Ferguson en lui-même. J'ai changé l'attitude de ses adversaires envers lui. Avant moi, Topuria ne savait pas ce qu'était la défaite. Après avoir simplement montré aux gens qu'il fallait surmonter la peur, plus personne n'ira au combat contre lui avec appréhension. Désormais, il sera très difficile pour Ilia de combattre des adversaires qui n'ont plus peur de lui.

Principales conclusions de la déclaration

Dans son interview, Gaethje a mis l'accent sur plusieurs points importants :

  • Pression psychologique et réalité : Ilia Topuria s'est chargé de missions trop lourdes et n'a pas su évaluer correctement la situation lors des rounds prolongés du combat.

  • Disparition de la peur chez les adversaires : Tant que Topuria était invaincu, ses adversaires étaient intimidés. Désormais, d'autres combattants monteront sur le ring sans crainte.

  • L'exemple de Tony Ferguson : Gaethje souligne qu'il a changé la perception des adversaires envers Tony Ferguson après l'avoir battu, et qu'une situation similaire se produit maintenant avec Topuria.

Cette situation indique le début d'une nouvelle période, beaucoup plus complexe, dans la carrière d'Ilia Topuria.

Justin GaethjeIlia TopuriaUFCTony Ferguson
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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