Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abduqodir Husanov, s'est classé deuxième du classement des joueurs les plus rapides à l'issue de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Selon les statistiques officielles de la FIFA, le joueur ouzbek a atteint une vitesse de 36,5 km/h sur le terrain.

Avec ce résultat, Husanov a égalé l'attaquant de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland. Haaland a également enregistré une vitesse de 36,5 km/h lors du match de la première journée.

La première place du classement revient au joueur de l'équipe nationale d'Australie, Jordan Bos. Il a atteint une vitesse de 36,7 km/h, dépassant Husanov et Haaland de 0,2 km/h.

La performance d'Abduqodir Husanov a été supérieure à celle de plusieurs joueurs renommés. L'attaquant de l'équipe nationale de France, Kylian Mbappé, a atteint 35,1 km/h, tandis que le Sud-Coréen Son Heung-min a enregistré 35,2 km/h.

Ainsi, le défenseur ouzbek s'est illustré comme l'un des joueurs les plus rapides ayant foulé la pelouse lors de la première journée de la Coupe du Monde.