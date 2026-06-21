Frenkie de Jong sur Lionel Messi : « C'est tout simplement le joueur parfait »

Frenkie de Jong, milieu de terrain de l'équipe nationale des Pays-Bas et du FC Barcelone, a partagé ses réflexions sincères sur son ancien coéquipier Lionel Messi. Le joueur a affirmé qu'il considère la légende argentine comme le joueur le plus complet au monde et que jouer à ses côtés a été l'événement le plus mémorable de sa carrière. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Actuellement engagé avec sa sélection nationale lors de compétitions internationales, De Jong a confié dans une interview à Goal.com avoir grandi en regardant les matchs du FC Barcelone. La domination de l'équipe sous l'ère Pep Guardiola et les performances magiques de Lionel Messi ont été une source d'inspiration majeure pour le jeune Frenkie.

« Pour moi, Lionel Messi est tout simplement le joueur parfait. C'est un joueur d'un niveau et d'un style totalement différents du mien, mais c'est lui que j'ai toujours observé plus que n'importe qui d'autre. J'ai grandi en prenant plaisir à regarder le Barça de Guardiola. Pour moi, jouer plus tard dans la même équipe que les stars que j'admirais comme supporter a été très précieux », déclare le milieu de terrain.

Passion et responsabilité pour le football

Frenkie de Jong a également évoqué la pression et la responsabilité du football professionnel. Selon lui, le football n'est pas seulement un métier, mais reste sa passion préférée. Il a ajouté que la joie qu'il ressent en entrant sur le terrain est presque identique aux sentiments qu'il éprouvait en jouant au ballon dans la rue avec ses amis durant son enfance.

« Même si c'est mon travail maintenant, le football reste pour moi un passe-temps favori. J'y prends tellement de plaisir que je m'immerge complètement dans le processus. Bien sûr, contrairement aux jeux entre amis, il y a ici une grande responsabilité et une lutte pour le résultat, mais l'émotion que l'on ressent en entrant sur le terrain ne change pas », a-t-il ajouté.

Le rêve d'une Coupe du Monde

Au cours de l'entretien, les objectifs de l'équipe nationale des Pays-Bas ont également été abordés. Après la victoire de l'Argentine menée par Lionel Messi lors de la Coupe du Monde 2022, De Jong rêve également d'atteindre ce sommet avec son pays. Selon lui, l'effectif actuel des Pays-Bas est capable de lutter pour les objectifs les plus élevés.

« Chaque footballeur rêve de devenir champion du monde et je ne fais pas exception. J'ai imaginé ces moments à maintes reprises. Remporter un grand tournoi avec l'équipe nationale, surtout le Mondial, est le point culminant de la carrière d'un joueur. Notre objectif est clair et je crois que notre équipe peut accomplir cette tâche », a conclu De Jong.

Pour rappel, Frenkie de Jong a rejoint le FC Barcelone en provenance de l'Ajax en 2019 et a joué aux côtés de Lionel Messi pendant deux saisons avant le départ de ce dernier au PSG.