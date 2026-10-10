Un joueur de l'équipe nationale du Laos arrêté pour une affaire de matchs truqués

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Un joueur de l'équipe nationale du Laos arrêté pour une affaire de matchs truqués

Un nouveau scandale retentissant lié aux matchs truqués et à la corruption des paris sportifs a éclaté dans le football asiatique. Grande-Bretagneselon le prestigieux journal The Guardian le milieu de terrain de l'équipe nationale du Laos, Soukpxachan Luentala, a été arrêté par les forces de l'ordre, accusé d'avoir délibérément manipulé les résultats de matchs lors d'une compétition internationale.

Selon les informations, le joueur de 24 ans, qui évolue au sein du club local du Salavan United, est soupçonné d'avoir agi pour le compte d'un syndicat de paris étranger.

Syndicat vietnamien et enquête policière

Les enquêtes menées sur cet incident remontent aux activités de réseaux illégaux internationaux :

  • Collusion avec les bookmakers : Selon l'enquête, Luentala aurait établi un contact direct avec un groupe de paris illégaux opérant clandestinement au Vietnam, facilitant ainsi la manipulation des résultats des matchs impliquant l'équipe nationale ;

  • La position ferme de la Fédération : La Fédération de football du Laos (LFF) a immédiatement mené une enquête interne sur les comportements suspects lors de la phase de groupes et a officiellement transmis toutes les preuves recueillies aux autorités compétentes ;

  • Interrogatoires de masse : Plusieurs joueurs de l'équipe nationale du Laos, revenus dans la capitale après la compétition, ont été convoqués au commissariat pour être interrogés.

Défaites humiliantes et différences de buts records

Les soupçons ne sont pas infondés — début août, lors des matchs du championnat de l'ASEAN qui se sont déroulés au Myanmar, l'équipe du Laos a subi des défaites avec des scores étonnamment humiliants :

  • Match contre la Thaïlande : Défaite écrasante 0-5 ;

  • Confrontation avec la Malaisie : Défaite 0-4 face à l'adversaire ;

  • Match contre les Philippines : Une défaite 1-4 a été enregistrée ;

  • Match contre le Myanmar : L'équipe a encaissé 7 buts contre les hôtes, perdant 2-7.

Les responsables de la LFF ont confirmé que ces scores ne sont pas seulement dus à une malchance sportive, mais pourraient être le résultat d'erreurs délibérées basées sur un scénario précis.

L'enquête est en cours. Si la culpabilité du joueur est pleinement prouvée, il risque non seulement une longue peine de prison, mais aussi une suspension à vie de toute activité liée au football par la FIFA.

Équipe nationale du LaosSoukpxachan LuentalaFédération de football du Laos (LFF)Syndicat vietnamienMatchs truqués
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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