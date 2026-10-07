Ronaldo s'exprime sur les tensions en sélection et les événements avec Jesus

Cristiano Ronaldo a personnellement clarifié les événements survenus avec l'entraîneur Jorge Jesus lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale du Portugal. La star portugaise a déclaré qu'il avait convenu d'un plan précis avec l'entraîneur, mais que ce plan avait été modifié le jour du match contre la Norvège. Plus important encore, Ronaldo a souligné que Jesus lui avait dit qu'il jouerait 30 minutes, mais ne l'a finalement pas fait entrer sur le terrain.

Ronaldo a décidé de ne pas garder ces événements en interne. Il a exprimé son souhait d'expliquer directement, à la première personne, ce qui s'est passé lors du rassemblement de l'équipe nationale.

Ronaldo avait même préparé une lettre sur son départ

Selon Ronaldo, il prévoyait de mettre fin à sa carrière internationale avec le Portugal après la Coupe du Monde 2026 et avait même préparé une lettre à l'attention du peuple portugais.

« J'avais préparé une lettre pour le peuple portugais après la Coupe du Monde 2026. Elle contenait les mots que je voulais dire à notre peuple au moment où je quitterais définitivement l'équipe nationale. La lettre est toujours en ma possession ».

Cependant, la situation a changé par la suite.

Alors qu'il était dans l'avion de retour des États-Unis après la Coupe du Monde, le président de la Fédération portugaise de football a demandé à Ronaldo de reconsidérer sa décision de quitter l'équipe nationale.

Le président a déclaré que la fédération souhaitait que Ronaldo reste dans l'équipe.

Le choix du nouvel entraîneur a également été discuté avec Ronaldo

Par la suite, le président de la fédération a demandé l'avis de Ronaldo sur le candidat au poste de nouvel entraîneur.

Il a déclaré que plusieurs candidats étaient à l'étude, sans toutefois révéler leurs noms.

Ronaldo a donné son avis, affirmant que l'un des candidats potentiels serait le bon choix.

C'est pourquoi, lorsque le nouvel entraîneur a été officiellement présenté, Ronaldo était satisfait de cette décision.

« C'était le bon choix et les résultats le confirment ».

Cependant, peu de temps après, une situation de grave désaccord est survenue entre Ronaldo et Jesus.

Jesus a expliqué son plan précis à Ronaldo

Jesus a voulu rencontrer Ronaldo en personne. Les parties se sont rencontrées au complexe « Cidade do Futebol ». À ce moment-là, le club de Ronaldo y effectuait son stage de pré-saison.

Selon Ronaldo, la réunion s'est déroulée dans une atmosphère calme.

Jesus lui a dit qu'il comptait sur lui, que sa participation était importante pour le plan de l'équipe, et a même présenté un plan précis pour la participation de Ronaldo en sélection.

Selon ce plan, Ronaldo devait jouer les premiers et derniers matchs, et plusieurs remplacements devaient être effectués pendant les matchs en tenant compte de sa condition physique.

Plus intéressant encore, Jesus a proposé à Ronaldo de ne pas participer aux matchs en Norvège et au Danemark.

Selon le plan, Ronaldo devait participer au premier match, puis rester au Portugal et rejoindre l'équipe avant le match au « Dragão ».

Ronaldo a rejeté la proposition

La star portugaise n'a pas accepté cette option.

« J'ai immédiatement rejeté cette proposition. Il était clair pour moi que je ne pouvais pas accepter cette décision. Il ne s'agissait pas de ne pas jouer les matchs à l'extérieur. En tant que capitaine, je devais être avec l'équipe nationale ».

Pour Ronaldo, la question ne concernait pas seulement la charge de travail ou la condition physique.

Il considérait qu'il était important d'être avec l'équipe en tant que capitaine.

« Rester au Portugal n'aurait pas été un bon exemple de ma part ».

Selon Ronaldo, Jesus a fini par se rallier à son avis.

Une autre discussion a eu lieu un jour avant le rassemblement

Un jour avant le début du rassemblement de l'équipe nationale, Jesus s'est rendu une nouvelle fois au domicile de Ronaldo à Lisbonne.

Ronaldo a déclaré que cette discussion s'était également déroulée dans le calme et que les principes convenus en août étaient restés inchangés.

Ensuite, Ronaldo a joué lors du match à « Alvalade ». Lorsqu'il a été remplacé, il n'en a pas fait un problème.

Il a même remis le brassard de capitaine à Bruno Fernandeslui-même.

À ce moment-là, Ronaldo n'aurait jamais imaginé qu'il vivait peut-être ses derniers jours en équipe nationale.

« Ce jour-là, le plus important pour moi était la victoire de notre équipe. La victoire est toujours bonne, et gagner pour le Portugal et pour ton pays est encore plus important ».

Mais lors du match suivant, la situation a radicalement changé.

Une demande inattendue lors du match contre la Norvège

Le jour du match contre la Norvège, pendant le déjeuner, l'un des assistants de Jesus est venu voir Ronaldo pour lui dire que l'entraîneur voulait lui parler.

C'est lors de cette discussion que l'aspect le plus inattendu pour Ronaldo a été révélé.

Jesus lui a demandé d'être prêt à jouer 30 minutes sur le terrain.

Ronaldo a été surpris par cela.

Car selon lui, selon l'accord précédent, il ne devait pas jouer du tout contre la Norvège et devait se préparer pour le match suivant au « Dragão ».

« J'ai été totalement surpris. J'étais pleinement concentré sur ma récupération physique, j'étais avec mes coéquipiers comme d'habitude et je pensais que je ne jouerais pas du tout ce jour-là ».

Malgré cela, Ronaldo a accepté la demande de l'entraîneur.

« Je devais être prêt à jouer 30 minutes »

Ronaldo s'est échauffé dès le début de la seconde période.

Il a attendu d'entrer sur le terrain, observant les minutes passer.

Mais l'appel n'est jamais venu.

Selon Ronaldo, c'est précisément à ce moment-là que l'accord initial a été rompu.

« Tout le monde connaît la suite. Je me suis échauffé dès le début de la seconde période, j'ai vu les minutes passer, mais je n'ai pas été appelé pour entrer sur le terrain ».

Ensuite, il a exprimé la conclusion la plus tranchante de sa déclaration :

« En bref, l'entraîneur n'a pas tenu sa promesse ».

La question principale après la déclaration de Ronaldo

Ronaldo a expliqué toute la chaîne des événements de son point de vue : il prévoyait de quitter l'équipe nationale, le président de la fédération l'a convaincu de rester, il a rencontré le nouvel entraîneur, a conclu un accord sur son rôle dans l'équipe, puis ce plan a changé avant le match contre la Norvège.

Plus important encore, Ronaldo a montré qu'il n'avait pas essayé de s'opposer à la décision de l'entraîneur. Il a même accepté le premier plan de Jesus et a considéré qu'être avec l'équipe était une priorité.

Cependant, selon son interprétation, la situation a pris une tournure différente le jour du match contre la Norvège.

On lui a dit d'être prêt à jouer 30 minutes, il s'est échauffé, mais n'est pas entré sur le terrain.

C'est pourquoi Ronaldo considère cet événement non pas comme une simple décision tactique, mais comme une promesse convenue qui n'a pas été tenue.

La plus grande star du football portugais a clairement exprimé sa position. Désormais, toute l'attention sera portée sur la réaction de Jorge Jesus à ces événements.