Un sac plein d'argent à Douchanbé et un « spectacle » à Kiev : Uvarov dénonce les matchs truqués

Ancien gardien de but de l'équipe nationale d'URSS et du Dynamo Moscou Aleksandr Uvarov a parlé ouvertement, dans une interview retentissante, des matchs truqués, de l'argent distribué dans les vestiaires et des décisions arbitrales étranges lors du championnat de la Ligue supérieure de l'Union soviétique.

Le gardien vétéran a rappelé qu'il n'avait jamais voulu participer à des matchs truqués au cours de sa carrière, mais qu'il s'était parfois retrouvé sur le terrain sans être au courant des accords passés par l'équipe.

Le « spectacle » de Kiev et les 250 roubles dans le vestiaire

Uvarov se souvient ainsi des coulisses de la défaite 1-2 contre le Dynamo Kiev :

Le « spectacle » sur le terrain : « Lors de notre défaite 1-2 à Kiev, il s'est passé quelque chose de ridicule. Gazzayev a marqué en pleine lucarne à 40 mètres. Après cela, le vrai spectacle a commencé : des penaltys incompréhensibles ont été sifflés les uns après les autres ;

Prime inconnue : Après le match, dans le vestiaire, on m'a glissé 200 ou 250 roubles. Surpris, j'ai demandé : « Pourquoi ça ? ». On m'a dit « ne pose pas de questions » et je n'en ai pas posé davantage ;

La différence avec un score de 0-5 : Cependant, une autre fois à Kiev, notre défaite 0-5 n'était certainement pas un match truqué. Car les rencontres truquées ne se terminent pas par des scores aussi larges et humiliants », a-t-il déclaré.

Un sac plein d'argent à Douchanbé et un penalty au milieu du terrain

Le gardien vétéran a cité le déplacement au Tadjikistan comme l'un des matchs les plus étranges où les arbitres étaient corrompus :

Un gros sac plein d'argent : « Quand nous sommes arrivés à Douchanbé, le gardien adverse Manannikov est arrivé avec un énorme sac à la main. Je n'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Quand il me l'a apporté, j'ai dit : « Ce n'est pas mon affaire, va voir les gars » ;

L'arbitre Timoshenko et une décision incroyable : Finalement, ce sac est passé entre les mains de l'arbitre principal, Timoshenko, de Rostov. Après cela, l'arbitre a sifflé un penalty si incroyable que, alors que le ballon était au milieu du terrain, il a accordé un coup de pied de réparation de 11 mètres contre notre but ! Ce jour-là, nous avons perdu 0-1 ».

L'offre à Koutaïssi et la colère de Malofeyev

Au cours de l'interview, les souvenirs des joueurs de l'époque, Boris Pozdnyakov et Aleksey Prudnikov, concernant le club du Torpedo Koutaïssi ont également été évoqués :

« Vous prenez l'argent ou on le donne à l'arbitre ? » : Selon Pozdnyakov, à Koutaïssi, on a proposé 500 roubles à chaque joueur avec un choix : soit les joueurs prenaient l'argent, soit il était donné aux arbitres pour garantir la défaite, et l'argent a été accepté après un vote ;

S'en prendre au gardien remplaçant : Prudnikov a rappelé qu'après une défaite à Koutaïssi, l'entraîneur Eduard Malofeyev avait accusé le gardien remplaçant dans le vestiaire en disant : « Tu es le capitaine, pourquoi as-tu vendu le match ? » ;

La conclusion d'Uvarov : « Malofeyev était une personne très impulsive, il s'attaquait à tout avec férocité. Mais dans l'ensemble, à cette époque, on ne pouvait exclure aucune possibilité ni aucune affaire suspecte », a conclu l'ancien gardien.

Ces aveux francs sur le championnat d'URSS montrent quelles sombres manigances et quels matchs truqués se cachaient derrière l'histoire embellie du football soviétique.