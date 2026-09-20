L'équipe de tireurs d'élite composée de militaires du ministère de la Défense de l'Ouzbékistan en Corée du Sud a remporté une fois de plus la première place lors de la IIIe Compétition internationale de tireurs d'élite. Il est à noter que les Ouzbeks ont obtenu ce résultat pour la deuxième année consécutive et ont encore amélioré leur performance globale dans la compétition.

Lors de cette compétition prestigieuse organisée du 3 au 10 septembre de cette année à Gwangju, dans la province de Gyeonggi en Corée du Sud, 28 équipes issues de 8 pays ont participé. Les représentants de l'Ouzbékistan ont totalisé 678,4 points, décrochant la première place parmi les 13 équipes étrangères.

L'Ouzbékistan a terminé premier dans une compétition comptant 28 équipes

La compétition a été organisée par le Commandement des forces d'opérations spéciales de l'armée coréenne. Outre l'hôte, la Corée du Sud,des équipes d'Ouzbékistan, du Vietnam, des Émirats arabes unis, de Mongolie, de Turquie, du Cambodge et du Kazakhstan ont participé.

Sur un total de 28 équipes, 15 appartenaient à la Corée du Sud,3 à l'Ouzbékistan, 3 au Vietnam, 2 aux EAU et 2 à la Mongolie. La Turquie, le Cambodge et le Kazakhstan ont chacun envoyé une équipe.

Les résultats finaux sont les suivants :

Place Pays Résultat 1ère place Ouzbékistan 678,4 points 2ème place Vietnam 666,6 points 3ème place Turquie 471,1 points

Ainsi, l'équipe ouzbèke a enregistré un score supérieur de 11,8 points par rapport aux représentants du Vietnam, qui ont pris la deuxième place.

L'aspect le plus important de cette victoire est la continuité

Le résultat des militaires ouzbeks lors de cette compétition en Corée du Sud ne se limite pas à un succès isolé.

Selon les informations du ministère de la Défense, l'équipe ouzbèke a terminé deuxième en 2024. En 2025, elle a remporté la première place. Avec le résultat de 2026, l'équipe a confirmé une fois de plus son titre de champion.

Cette dynamique peut être exprimée conditionnellement comme suit :

2024 — 2ème place → 2025 — 1ère place → 2026 — 1ère place.

C'est pourquoi cette nouvelle victoire en Corée du Sud est un fait numérique remarquable, démontrant l'amélioration constante des résultats des militaires ouzbeks sur la scène internationale.

La compétition n'était pas une simple épreuve sportive

Les organisateurs ont structuré la compétition autour d'un programme composé de 20 épreuves spéciales. Les exercices couvraient diverses conditions d'environnement et de temps.

Selon les informations officielles, aucune des épreuves de cette année n'était une répétition exacte des exercices de l'année précédente. De plus, le contenu de chaque épreuve n'a été révélé aux participants qu'avant le début de son exécution.

Une autre particularité de la compétition est qu'une part significative des cibles était constituée d'objets mobiles et aériens. Selon les données officielles, ils représentaient 40 % des cibles totales.

Cela exigeait des participants non seulement de la précision, mais aussi un haut niveau de concentration, d'endurance et une capacité d'adaptation à diverses conditions.

Que disent les chiffres sur le résultat ?

Le résultat de 678,4 points de l'équipe ouzbèke a été supérieur à celui de 666,6 points de l'équipe vietnamienne.

L'un des aspects les plus intéressants est que l'équipe turque, arrivée troisième, a totalisé 471,1 points. En d'autres termes, alors que la lutte pour la première et la deuxième place a été très serrée, les résultats de l'Ouzbékistan et du Vietnam étaient nettement supérieurs à la troisième place.

Parallèlement, la participation de 15 équipes sud-coréennes augmente le niveau de compétition et l'ampleur de l'événement. L'équipe ouzbèke a enregistré le meilleur résultat parmi les représentants des pays étrangers.

La participation des militaires ouzbeks aux compétitions internationales se poursuit

Ces dernières années, les militaires du ministère de la Défense de l'Ouzbékistan ont participé à diverses compétitions militaires et sportives internationales.

La compétition en Corée du Sud se distingue par sa capacité à tester de manière complexe des compétences telles que la préparation professionnelle, la coopération d'équipe, une concentration élevée et l'exécution de tâches sous pression.

Le résultat de 2026 est important à cet égard : après la deuxième place en 2024, les représentants ouzbeks ont remporté le titre de champion en 2025 et 2026.

Bref résumé

La IIIe Compétition internationale de tireurs d'élite en Corée du Sud a été un nouveau test international majeur pour l'équipe du ministère de la Défense de l'Ouzbékistan.

Dans une compétition avec 28 équipes — première place avec 678,4 points.

En 2024 — deuxième place.

En 2025 — titre de champion.

En 2026 — à nouveau champion.

Le résultat des militaires ouzbeks en Corée du Sud est ainsi complété par deux années consécutives de sacre. Cela a une fois de plus attiré l'attention du grand public sur les performances des représentants du pays dans les compétitions militaires et sportives internationales.