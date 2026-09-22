L'Ouzbékistan U-23 bat le Vietnam 2-0 et se qualifie pour les play-offs des Jeux asiatiques

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L'Ouzbékistan U-23 bat le Vietnam 2-0 et se qualifie pour les play-offs des Jeux asiatiques

Le programme de football des XXe Jeux asiatiques d'été, qui se déroulent sur les terrains de Nagoya au Japon, devient une véritable fête pour les supporters ouzbeks. Dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes du tournoi, Ravshan Khaydarov dirigée par l'Ouzbékistan U-23 l'équipe nationale a affronté le Vietnam U-23 et a remporté une victoire convaincante et incontestable de 2-0. Dès le coup d'envoi, les « Loups blancs », exerçant une forte pression et prenant l'initiative, ont ouvert le score dès la 5e minute grâce à une action agile et calme du capitaine Mukhammadali Urinboev.

En seconde période, ne laissant aucune chance à l'adversaire, nos représentants ont scellé le sort du match à la 67e minute grâce à une frappe précise de Nurlan Ibraimov, entré en jeu en tant que remplaçant. Grâce à ce succès, les protégés de Khaydarov ont battu leurs adversaires lors des 3 matchs de la phase de groupes, enregistrant un résultat parfait de 100 % avec 9 points et se qualifiant pour les play-offs en tant que leaders incontestés. La solidité défensive impeccable et la rapidité en attaque montrent que notre équipe avance avec audace vers les médailles d'or.

Alors, l'équipe de Ravshan Khaydarov pourra-t-elle maintenir une telle domination lors des matchs difficiles des play-offs ? Contre les géants asiatiques, le Japon et la Corée du Sud, quelle sera notre arme principale et le sommet du podium de Nagoya reviendra-t-il à l'Ouzbékistan ?

« Un but rapide du capitaine, 3 victoires en 3 matchs et une qualification pour les play-offs » : 5 points clés du match

Les détails les plus importants de la victoire convaincante sur le Vietnam :

  • Domination dès les premières minutes : Le capitaine de l'équipe, Mukhammadali Urinboev, a ouvert le score à la 5e minute, déjouant tous les plans tactiques de l'adversaire ;

  • L'effet Joker : Entré en jeu en seconde période, Nurlan Ibraimov a marqué un but crucial à la 67e minute, scellant le sort de la rencontre ;

  • Un bilan parfait de 100 % : L'équipe nationale d'Ouzbékistan U-23 a remporté les 3 matchs de groupe et s'est qualifiée à la 1ère place ;

  • Fiabilité défensive : Le gardien Muratbaev et la ligne défensive n'ont pratiquement laissé aucune chance aux attaquants rapides vietnamiens d'approcher ;

  • Portes des play-offs ouvertes : Désormais, les protégés de Ravshan Khaydarov entament des matchs décisifs pour les médailles contre les meilleures équipes du continent.

Jeux asiatiques : Protocole et statistiques du match Vietnam U-23 — Ouzbékistan U-23

Détails du match et statistiques importantes enregistrées :

Critères et paramètres

Statistiques du match et informations sur l'effectif

Compétition et étape

XXe Jeux asiatiques d'été, phase de groupes, 3e journée

Score final

Vietnam U-23 0:2 Ouzbékistan U-23

Buts marqués

Mukhammadali Urinboev (5'), Nurlan Ibraimov (67')

Composition de départ

Muratbaev, Khamidov, Murtazoev, Rizaqulov, Khushvaqtov, Saidov, Urinboev (c), Jumaev, Tulqinbekov, Abdunazarov, Karimov

Remplaçants et réserve

Murkaev, Khayrullaev, Bakhromov, Saidnurillaev, Rustamov, Reimov, Abdurakhmonov, Urmonjonov, Abdullaev, Ibraimov, Shodiboev

Résultat global dans le groupe

3 matchs, 3 victoires, 9 points (qualification pour les play-offs à la 1ère place)

Entraîneur principal

Ravshan Khaydarov

Expertise footballistique et tactique : Pourquoi cette équipe d'Ouzbékistan est-elle l'une des favorites des Jeux asiatiques ?

Conclusions des commentateurs du football asiatique et des analystes sportifs locaux :

  • L'expérience « en or » de Ravshan Khaydarov : L'entraîneur expérimenté, qui a remporté un titre historique avec l'équipe U-23 lors du championnat d'Asie enneigé en Chine en 2018, connaît parfaitement les spécificités des tournois internationaux et sait comment mener les joueurs physiquement jusqu'à la finale ;

  • Universalité en attaque : Le leadership du capitaine Mukhammadali Urinboev et sa capacité à prendre ses responsabilités dans les moments décisifs donnent un avantage psychologique à l'équipe ;

  • Un banc de touche riche et équilibré : Le fait que Nurlan Ibraimov marque immédiatement après son entrée en jeu prouve qu'il n'y a pas de grande différence entre les titulaires et les remplaçants, et que chaque joueur est prêt à changer le cours du match ;

  • Avantage psychologique en play-offs : Se qualifier avec un résultat de 100 % renforce la confiance infinie des garçons en leurs forces ; cela permet de commencer le match en position de force, quel que soit le géant adverse.

L'équipe nationale de jeunes d'Ouzbékistan a audacieusement entamé l'étape la plus importante menant aux médailles d'or des Jeux asiatiques sur les terrains de Nagoya.

Selon vous, l'équipe nationale d'Ouzbékistan U-23 dirigée par Ravshan Khaydarov pourra-t-elle atteindre la finale de ces Jeux asiatiques et ramener la coupe de champion à Tachkent ? Quel joueur de l'effectif vous impressionne le plus ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cet article analytique sur cette victoire convaincante du football ouzbek à Nagoya avec tous les passionnés de football !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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